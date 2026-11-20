أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من السبت 21 نوفمبر 2026 وحتى الأربعاء 25 نوفمبر 2026، مشيرةً إلى استمرار الأجواء الخريفية مع انخفاض تدريجي وطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة

ويسود خلال هذه الفترة طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة المناطق.

وحول أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 5 أيام القادمة، تحذر هيئة الأرصاد الجوية، من شبورة مائية صباحية، تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد البلاد خلال الأيام القادمة نشاطاً للرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال الأيام القادمة بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

السبت 21 نوفمبر 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 | الصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 26 | الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 30 | الصغرى 13

جنوب الصعيد: العظمى 33 | الصغرى 18

الأحد 22 نوفمبر 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 | الصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 23 | الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 27 | الصغرى 13

جنوب الصعيد: العظمى 32 | الصغرى 18

الاثنين 23 نوفمبر 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 | الصغرى 16

السواحل الشمالية: العظمى 23 | الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 26 | الصغرى 12

جنوب الصعيد: العظمى 33 | الصغرى 17

الثلاثاء 24 نوفمبر 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 | الصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 23 | الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 26 | الصغرى 12

جنوب الصعيد: العظمى 32 | الصغرى 17

الأربعاء 25 نوفمبر 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 | الصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 23 | الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 26 | الصغرى 12

جنوب الصعيد: العظمى 32 | الصغرى 17

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس، خاصة في فصل الخريف، سيتم تحديث النشرة في حال حدوث أي تغيير، داعيةً المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عنها.