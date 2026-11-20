تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد جهودها في مختلف القطاعات، من خلال حملات مكثفة ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق الصالح العام.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، والتصدي لكافة صور المخالفات والتعديات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

حي الزهور | إعدام مضبوطات الإشغالات والفروشات وتوريد 2 طن و95 كيلو من المخلفات لمصنع تدوير القمامة

تابع الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أعمال إعدام عدد من المضبوطات الخاصة بالإشغالات والفروشات التي تم التحفظ عليها خلال الحملات الميدانية، وذلك في إطار جهود الحي لإعادة الانضباط إلى الشوارع والتصدي لكافة صور التعدي على حرم الطريق العام.

وأسفرت أعمال الإعدام عن توريد المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بإجمالي وزن بلغ 2 طن و95 كيلو جرامًا، في إطار التخلص الآمن من المضبوطات والاستفادة من المخلفات من خلال منظومة التدوير.

وأكد رئيس حي الزهور استمرار الحملات للتصدي الحاسم لكافة أشكال الإشغالات والتعديات، وعدم التهاون مع المخالفات التي تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مدينة بورفؤاد | حملات مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع والمناطق

وجهت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، بتكثيف الحملات المفاجئة والدورية لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والانضباط.

وأسفرت الحملات عن رفع وإزالة عدد من الإشغالات المتنوعة بشارع ابن خلدون ومساكن الحزب الوطني، إلى جانب عدد من الشوارع المتفرقة بالمدينة، وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، واستمرار الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية.

حي الشرق | جولة مفاجئة بشارع الجيش لمتابعة الانضباط والتصدي لكافة صور الإشغالات

قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، جولة ميدانية مفاجئة بشارع الجيش، برفقة نائب رئيس الحي وإدارة الإشغالات، لمتابعة الحالة العامة للشارع والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للإشغالات.

وشملت الجولة متابعة أوضاع المحال التجارية، والتأكد من عدم التعدي على الأرصفة أو استغلالها بما يعيق حركة المواطنين والمشاة، والالتزام بالمساحات المحددة للأنشطة التجارية.

ووجه رئيس الحي إدارة الإشغالات بالتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة ومتابعة الشوارع والميادين لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على حق المواطنين في أرصفة آمنة وطرق منظمة.

حي العرب | التوصية بغلق 4 منشآت غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة.. وضبط مخالفات صحية وبيئية

في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، شنت الأجهزة التنفيذية بحي العرب حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع هيئة مراقبة الأغذية بالشؤون الصحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية داخل المطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفة للقرار رقم 96 لسنة 1967 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و4 محاضر مخالفة للقرار رقم 243 لسنة 2016 لعدم حمل العاملين شهادات صحية.

كما أوصت الحملة بغلق وإيقاف نشاط 4 منشآت غذائية ما بين مطاعم ومخابز، بعد رصد مخالفات جسيمة ووجود خطر داهم نتيجة انتشار الحشرات والقوارض داخل أماكن العمل، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وسلامة الأغذية.

وتضمنت الحملة تحرير محاضر بيئية، وإعدام بعض الأغذية منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بإشراف ومتابعة المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، في إطار استمرار الرقابة والتصدي لكافة صور الإهمال والمخالفات التي تمس صحة المواطنين.

حي المناخ | حملة ليلية مكبرة بشارع العبور لرفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين

قاد المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، حملة ليلية مكبرة بشارع العبور لرفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، وفي إطار خطة الحي لإعادة الانضباط إلى الشوارع والاستعداد لاستقبال موسم الشتاء.

واستهدفت الحملة رفع الإشغالات الموجودة بنهر الطريق، والتعامل مع الفروشات المخالفة والباعة الجائلين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم تكرار المخالفات، بما يضمن تيسير حركة المواطنين والطلاب خلال العام الدراسي وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على المظهر الحضاري وحقوق المواطنين في المرور الآمن.

حي الضواحي | إحباط محاولة تحويل وحدة سكنية إلى محل تجاري بمنطقة السيدة خديجة ومصادرة مواد البناء والأبواب الحديدية

قاد الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، تحركًا ميدانيًا استباقيًا لإحباط محاولة تحويل وحدة سكنية بمنطقة السيدة خديجة، عمارة 109، شقة 4، إلى محل تجاري بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وأسفرت جهود إدارة الإشغالات بالحي، باستخدام سيارات ومعدات الحي، عن التحفظ على ومصادرة مواد البناء والأبواب الحديدية المستخدمة في تجهيز النشاط المخالف، وإزالة أسباب المخالفة قبل اكتمال أعمال تغيير النشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الحي عدم السماح بتحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، مشددًا على استمرار التحركات الميدانية والرصد المبكر لإحباط أي مخالفات قبل تحولها إلى أمر واقع، والحفاظ على الطابع السكني للمناطق وفرض سيادة القانون.

حي الجنوب | استجابة لمطلب أحد المواطنين بقرية الفتح.. تجهيز الموقع ووضع كشك وفقًا للضوابط المنظمة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، بشأن الاستجابة لطلب أحد المواطنين بقرية الفتح لوضع كشك بالمنطقة، نفذ حي الجنوب التحرك اللازم لتلبية الطلب.

وقامت حملة برئاسة الدكتور أحمد الغضبان، رئيس حي الجنوب، بالتوجه إلى موقع الطلب، والعمل على تمهيد وتجهيز المكان ووضع الكشك، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم في ضوء القواعد والضوابط المنظمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التواصل المستمر مع المواطنين وسرعة فحص مطالبهم والعمل على تلبيتها بما يحقق الصالح العام.

حي غرب | حملة مكبرة لإزالة التعديات على الشواطئ ورفع الكراسي والشماسي المخالفة

تابعت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على حرم الشواطئ، بحضور المهندس جابر رحيمة، سكرتير الحي، وذلك في إطار جهود استعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وفرض الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة الكراسي والشماسي المخالفة المنصوبة على الشاطئ دون وجه حق، إلى جانب إزالة المخالفات العشوائية التي تشوه المشهد الحضاري للمنطقة.

وأكدت رئيس حي غرب استمرار الحملات الميدانية دون توقف للتصدي لكافة صور التعديات، والحفاظ على حقوق المواطنين والزائرين في الاستمتاع بالشواطئ والمرافق العامة، ومنع أي ممارسات تؤثر على المظهر الحضاري أو الرؤية البصرية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها الميدانية في مختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، من خلال الحملات الرقابية والخدمية والاستجابة لمطالب المواطنين، بما يسهم في إعادة الانضباط للشوارع، والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.