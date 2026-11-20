قاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة من التحركات والاجتماعات والجولات الميدانية المتواصلة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتعامل مع التحديات التي تواجه المنتفعين، وعلى رأسها مشكلة التكدس داخل المبنى الرئيسي للمنظومة، وصعوبة إنهاء بعض الإجراءات، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وتقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول عليها.

البداية.. جولة مفاجئة واستجابة مباشرة لشكاوى المواطنين

بدأت التحركات باستجابة محافظ بورسعيد لشكاوى واستغاثات عدد من المواطنين بشأن التكدس والزحام داخل المبنى الرئيسي للتأمين الصحي الشامل، حيث أجرى المحافظ جولة ميدانية مفاجئة بالمبنى، للوقوف بنفسه على طبيعة المشكلات وأسباب الازدحام، ومتابعة انتظام سير العمل وآليات تقديم الخدمات

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أماكن تقديم الخدمات، والتقى عددًا من المواطنين، واستمع إلى شكواهم وملاحظاتهم بشأن التكدس وطول فترات الانتظار، والصعوبات التي تواجههم أثناء إنهاء إجراءات الحصول على خدمات المنظومة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات تأتي على رأس أولويات المحافظة.

وعلى الفور، وجّه المحافظ بعقد اجتماع عاجل يضم مسؤولي هيئة الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ لبحث أسباب التكدس، ووضع حلول عاجلة وآليات تنفيذية للقضاء على المشكلة، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات.

اجتماع عاجل.. قرارات تنفيذية لمعالجة أسباب التكدس من جذورها

وفي اليوم التالي للجولة، عقد محافظ بورسعيد اجتماعًا عاجلًا وموسعًا بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سحر الجيار مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة سالي أنسي مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد.

وأسفر الاجتماع عن حزمة من القرارات التنفيذية العاجلة، التي استهدفت تخفيف الضغط على منافذ تقديم الخدمة، وزيادة الطاقة البشرية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، وجاء أبرزها:

- تخصيص مبنى مؤقت بحي المناخ لتسجيل المستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وسداد الاشتراكات، مع توجيه المحافظة بتجهيزه ورفع كفاءته لحين الانتهاء من تجهيز المقر الجديد خلف مستشفى المبرة.

- تجديد ندب العاملين المنتدبين من مديرية الشؤون الصحية، وندب 10 عاملين إضافيين للعمل بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لدعم منظومة العمل وزيادة قدرتها على سرعة إنهاء الإجراءات.

- تخصيص شباكين بمقر الجهاز التنفيذي لأصحاب الحصص الاستيرادية، مع إعداد بياناتهم مسبقًا وحساب الاشتراكات قبل حضورهم، وإنهاء إجراءاتهم واستخراج الإفادات التأمينية، بما يقلل زمن الانتظار.

- بحث أوضاع 50 أسرة شهريًا من الأسر الأولى بالرعاية، وسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل الخاصة بهم، مع موافاة المحافظة ببيانات غير القادرين والمستحقين للدعم المالي لضمان إدراجهم ضمن المنظومة.

- توفير بيانات العمالة غير المنتظمة من مديرية العمل، لاستكمال إجراءات تسجيلهم وتوسيع مظلة الحماية الصحية للفئات المستحقة.

- تخصيص مكان مستقل للعاملين بالمنافذ داخل وحدات هيئة الرعاية الصحية، لتيسير تعاملهم مع المنتفعين وإنجاز الخدمات الخاصة بالهيئة واستخراج بطاقات التأمين الصحي بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة اليومية لتنفيذ القرارات، والتقييم المستمر لمعدلات الأداء، بما يضمن معالجة أسباب التكدس وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمة.

تواصل التنسيق .. حلول تشغيلية وتيسيرات جديدة للمنتفعين

وفي إطار استكمال التحركات، استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعقد معه اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الهيئة والجهات الصحية المعنية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة جهود تطوير الخدمات الصحية، ومناقشة التحديات التي تواجه المنتفعين، وآليات تحسين مستوى الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات.

وتناول اللقاء أهمية دعم التكامل بين مختلف الجهات الصحية، ومتابعة مؤشرات الأداء، والاستجابة لاحتياجات المستفيدين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الموافقات الطبية المسبقة والاستثنائية، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية وسبل خفض معدلات التكدس وتقليل زمن حصول المواطنين على الخدمة.

كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مع مسؤولي هيئة الرعاية الصحية ومديري الإدارات بفرع التأمين الصحي الشامل، لمراجعة مؤشرات الأداء ومناقشة آليات التيسير على المنتفعين في سداد الاشتراكات، والتوسع في منافذ ووسائل السداد، بما يحقق سهولة الوصول للخدمات ويحسن تجربة المستفيدين

حزمة إضافية لتطوير الخدمات الطبية.. تيسيرات لمرضى الأورام ودعم الفئات الأولى بالرعاية

وامتدت جهود المحافظ إلى عقد اجتماعات موسعة لمتابعة تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التكامل بين الجهات الصحية، بمشاركة قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشملت القرارات والتوجيهات الإضافية عددًا من الملفات المرتبطة مباشرة بحقوق المنتفعين، من بينها إلغاء اللجنة الثلاثية الخاصة بمرضى الأورام والاكتفاء برأي الطبيب الاستشاري المختص لتسريع بدء العلاج، وتطبيق آلية جديدة لصرف الأدوية غير المتوافرة من خلال الصيدليات المتعاقدة بعد إصدار الإفادات اللازمة، إلى جانب دراسة مد فترة تقسيط متأخرات الاشتراكات

كما تضمنت التوجيهات إعداد مقايسة متكاملة لرفع كفاءة مركز بورسعيد للأشعة المقطعية تمهيدًا لاستغلاله من خلال هيئة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون مع مستشفى جامعة بورسعيد لدعم خدمات العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والمناظير، والإسراع في تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي والتنسيق لاستكمال إجراءات اعتماده.

المقر المؤقت بحي المناخ.. المحافظة تنتقل من قرار تخصيص المكان إلى تجهيزه لخدمة المواطنين

وفي ترجمة عملية للقرارات التي اتخذها المحافظ، خصصت محافظة بورسعيد مبنى تابعًا لها بحي المناخ ليكون مقرًا مؤقتًا لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتسجيل المستفيدين وسداد الاشتراكات، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز المقر الجديد خلف مستشفى المبرة.

ولم يقتصر دور المحافظة على تخصيص المكان فحسب، بل تولت تجهيزه ورفع كفاءته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات، بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة للمنتفعين، وزيادة منافذ تقديم الخدمة، وتخفيف الضغط عن المبنى الرئيسي، والحد من فترات الانتظار.

وجاء تخصيص المقر في إطار حرص محافظ بورسعيد على التعامل مع شكاوى المواطنين بصورة عملية، وعدم الاكتفاء بطرح الحلول خلال الاجتماعات، بل العمل على توفير المقومات اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تيسير إجراءات الاشتراك وسداد المستحقات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى.

كما جاءت هذه الخطوة تأكيدًا على دور المحافظة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم كافة أوجه المساندة اللوجستية والإدارية اللازمة لإنجاحها، انطلاقًا من أن تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لشكاواهم، لا سيما في القطاع الصحي، تمثل أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي.

حصاد التحركات.. توقيع بروتوكول التعاون وافتتاح المقر المؤقت

وتكللت هذه الجهود، بخطوتين مهمتين في مسار تطوير المنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد، حيث شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجامعة بورسعيد بشأن تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين.

ووقّع البروتوكول المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وذلك عقب حصول مستشفى جامعة بورسعيد على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يمثل إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالمحافظة، ويعزز الاستفادة من الإمكانات الطبية والعلمية والكوادر الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية.

وفي السياق ذاته، شهد المحافظ والمهندس حسام صادق افتتاح التشغيل التجريبي للمقر المؤقت لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وسداد الاشتراكات بحي المناخ، والذي خصصته محافظة بورسعيد وجهزته على نفقتها، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وقراراته السابقة، واستجابة لشكاوى المواطنين بشأن التكدس وبطء إنهاء الإجراءات.

وأكد المحافظ أن افتتاح المقر يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، وفي إطار خطة العمل المشتركة لتيسير حصول المنتفعين على خدمات المنظومة، وتوفير منافذ إضافية تتيح سرعة إنهاء الإجراءات، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، واستمرار التنسيق مع الهيئة لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين.

ختام التحركات.. تفقد مستشفى جامعة بورسعيد لمتابعة جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية

واختتمت الفعاليات بتفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والمهندس حسام صادق، مستشفى جامعة بورسعيد، للوقوف على التجهيزات الطبية ومستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة الإمكانات التي تمتلكها المستشفى عقب حصولها على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتوقيع بروتوكول التعاون.

وأكد المحافظ أن مستشفى جامعة بورسعيد تمثل صرحًا طبيًا جديدًا يضاف إلى المنظومة الصحية بالمحافظة، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار تقديم الدعم والتنسيق مع الجامعة وهيئة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق التكامل بين المؤسسات الطبية ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء بورسعيد.

وهكذا امتدت التحركات من رصد شكوى مواطنين داخل أحد منافذ تقديم الخدمة، إلى اجتماعات وقرارات وحلول تنفيذية، وصولًا إلى توفير مقر جديد وتجهيزه بمعرفة المحافظة، وتعزيز الشراكة مع جامعة بورسعيد لتوسيع نطاق الخدمات الطبية؛ في مسار يعكس استمرار متابعة ملف التأمين الصحي الشامل والعمل على تيسير حصول المواطنين على خدمة صحية أكثر كفاءة وسهولة