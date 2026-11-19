شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجامعة بورسعيد، بشأن تقديم الخدمات الطبية، وذلك في إطار دعم التكامل بين المؤسسات الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووقع البروتوكول عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المهندس حسام صادق، رئيس الهيئة، بينما وقع عن جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يؤكد استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب عادل اللمعي، وأحمد فرغلي، وحسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، والدكتورة مروة حلاوة، وعضو مجلس الشيوخ أحمد جوهر، وعدد من قيادات الهيئة والجامعة والجهات المعنية.

وجاء توقيع البروتوكول عقب اعتماد مستشفى جامعة بورسعيد من هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية، بما يمثل إضافة مهمة للمنظومة الطبية بالمحافظة، ويسهم في تعزيز قدرات تقديم الخدمات العلاجية، والاستفادة من الإمكانات الطبية والعلمية للجامعة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تطوير المنظومة وتوسيع نطاق خدماتها، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين محافظة بورسعيد والهيئة وجامعة بورسعيد، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي تحديات، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة لكافة خطوات تطوير المنظومة الصحية، باعتبارها أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة

وتأتي الفعاليات الحالية امتدادًا لجهود التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث سبق أن استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المهندس حسام صادق، رئيس الهيئة، خلال زيارة للمحافظة، أعقبها عقد اجتماع موسع لمناقشة التحديات التي تواجه المنتفعين بالمنظومة، وبحث آليات التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالتكدس داخل منافذ تقديم الخدمة، حيث تم الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة لمطالب المواطنين

وشملت الإجراءات تخصيص مقر مؤقت بحي المناخ لتسجيل المستفيدين وسداد الاشتراكات، ودعم فرع الهيئة بـ10 عاملين إضافيين، وتخصيص شباكين لأصحاب الحصص الاستيرادية لتسريع إنهاء الإجراءات، إلى جانب بحث أوضاع 50 أسرة شهريًا من الأسر الأولى بالرعاية وسداد اشتراكات التأمين الصحي لهم، وحصر غير القادرين والعمالة غير المنتظمة لتوسيع مظلة الحماية الصحية، وهو ما يأتي في إطار ترجمة التوجيهات والجهود المشتركة إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض بورسعيد