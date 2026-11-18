أعلن الجهاز الفني للنادى المصري بقيادة نبيل الكوكي تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي عن قائمة الفريق لمباراته بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق بترول أسيوط والمقرر اقامتها في الخامسة مساء غدا الخميس على ستاد السويس الجديد.



غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة بترول أسيوط بكأس مصر

وتضم قائمة غيابات المصري كل من الدولي الفلسطيني عميد صوافطة لانضمامه لمعسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي وأحمد وهب المنضم لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي ، فيما يغيب كذلك للإصابة الرباعي محمود حمدي ومحمود حمادة وحسين فيصل وأحمد شرف

بينما لم تضم قائمة المصري كذلك الرباعي مصطفى زيدان ، عبد الوهاب نادر ، محمود أشرف ، حسام حسن.