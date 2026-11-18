تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، مستجدات مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الطرق والمحاور الحيوية بحي الضواحي، شملت المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناة الاتصال، وأعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الحالي للأعمال.

ورافق المحافظ، محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بمنطقة تعمير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور بحي الضواحي

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال بحي الضواحي، بدايةً من كوبري النقل القديم وحتى مسجد الصديق، والتي تأتي ضمن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق الحيوية والخدمية بالحي، حيث تبلغ أعمال استكمال الكورنيش نحو 1.2 كيلومتر، فيما يتراوح عرض الطريق من 12 مترًا إلى 37 مترًا، وفقًا لطبيعة المسار ووجود الدورانات، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة المنطقة المحيطة وخلق متنفسات حضارية لأهالي المحافظة.

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وامتدت المتابعات الى تفقد أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكري، حيث جرت أعمال استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك وتنفيذ الأعمال الخرسانية، كما تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة على جانبي الطريق بطول يصل إلى كيلو متر، فيما يجري استكمال تركيب الكشافات، بإجمالي 84 كشافًا جديدًا، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الشارع والارتقاء بمظهره الحضاري.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل بمواقع التطوير، والالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى.