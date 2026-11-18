تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تركيب 100 كشاف إنارة جديد بشارعي نهضة مصر وعادل الشربيني، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الإنارة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بتعليمات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

تركيب 100 كشاف إنارة جديد بشارعي نهضة مصر وعادل الشربيني.

واطلع المحافظ خلال الجولة على سير أعمال تركيب الكشافات الجديدة، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الإنارة بالشوارع بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تنفيذ أعمال التطوير، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، مع مواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الإنارة العامة بمختلف مناطق المحافظة.