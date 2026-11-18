أكد اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبع نهجًا فرديًا في إدارة الحرب على قطاع غزة منذ نحو 3 سنوات، دون التشاور مع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن شخصنة القرارات السياسية والعسكرية أصبحت سمة بارزة في أسلوب إدارته للأزمة.

وأضاف كبير، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن نتنياهو يواجه ضغوطًا سياسية داخلية، في ظل خسارته الأخيرة في انتخابات الكنيست، معتبرًا أن التطورات السياسية تمثل عاملًا مؤثرًا في حساباته المتعلقة بالتصعيد في قطاع غزة.

اللواء أسامة كبير: نتنياهو يدفع سكان غزة نحو النزوح

وأشار مستشار كلية القادة والأركان إلى أن العمليات الإسرائيلية التي بدأت اليوم في منطقة غرب شارع صلاح الدين بقطاع غزة تمثل تصعيدًا خطيرًا، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية تمارس ضغوطًا على السكان لدفعهم إلى النزوح باتجاه المناطق الساحلية.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة تستهدف استدعاء حركة حماس إلى مواجهة عسكرية جديدة، مؤكدًا أن نتنياهو قد يخسر أحد أبرز أهدافه السياسية إذا سلمت الحركة سلاحها وانتهت المواجهة دون تحقيق أهدافه المعلنة.

6100 خرق إسرائيلي لاتفاق غزة منذ أكتوبر 2025

ولفت كبير إلى أن حركة حماس ملتزمة، بحسب تقديره، بالاتفاق المبرم منذ 13 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق بلغت نحو 6100 خرق، وفقًا للأرقام التي استند إليها من تقارير ومتابعات جهات إعلامية ومؤسسات عاملة في الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذه الانتهاكات، بحسب الإحصاءات التي عرضها، شملت أكثر من 2500 حادث إطلاق نار، وأكثر من 2500 حادث قصف، ونحو 300 توغل للآليات العسكرية، إضافة إلى قرابة 550 حادث قصف للمنازل.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 1700 فلسطيني منذ بدء الفترة التي تناولها، معتبرًا أن استمرار هذه العمليات يعكس غياب المساءلة عن الانتهاكات.

واختتم اللواء أسامة كبير تصريحاته بالتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن استمرار هذا الوضع، في ظل دورها السياسي وتأثيرها في مسار التعامل مع التطورات داخل قطاع غزة.