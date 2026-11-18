ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك S2 و نيسان ماجنايت موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ نيسان ماجنايت 2027

نيسان ماجنايت 2027

زودت سيارة نيسان ماجنايت 2027 بالعديد من وسائل الأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key .

محرك نيسان ماجنايت 2027

نيسان ماجنايت 2027

تستمد سيارة نيسان ماجنايت 2027 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 36 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان ماجنايت 2027

نيسان ماجنايت 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 860 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 940 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 960 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جاك S2 2027

جاك S2 2027

تحتوي سيارة جاك S2 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك جاك S2 2027

جاك S2 2027

تحصل سيارة جاك S2 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك S2 2027

جاك S2 2027

يصل سعر سيارة جاك S2 2027 في سوق السيارات المصري إلي 810 ألف جنيه .