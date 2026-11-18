تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق بحي الضواحي، شملت منطقة الحراسات وبنك الشاي، للوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوي رئيس حي الضواحي والمهندسة ريهام الفلاح، مدير المشروعات بجهاز تعمير بورسعيد، والجهات المختصة.

الحراسات بطول 2.5 كم لخدمة 40 عمارة سكنية.. وقرب الانتهاء من تركيب الانترلوك بالمنطقة

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الحراسات بحي الضواحي، والتي تمتد بطول 2.5 كم، وبعرض يتراوح من 7 إلى 15 مترًا، وتخدم 40 عمارة سكنية، حيث تابع أعمال التطوير الجاري تنفيذها، والتي تشمل رفع كفاءة الأرصفة والبردورات، وأعمال الرصف، وصيانة المناور، وتغيير مداخل العمارات، وتنفيذ الإنارة الخارجية، بما يسهم في إحداث نقلة حضارية متكاملة بالمنطقة.

واستعرض المحافظ معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية، حيث بلغت نسبة الانتهاء من تنفيذ نوازل الصرف الصحي الجديدة نحو 75%، كما تابع قرب الانتهاء من أعمال الإنترلوك، موجّهًا بسرعة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية، وسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ المسطحات الخضراء بالمنطقة.

كما تابع محافظ بورسعيد ميدانيًا أعمال رفع كفاءة منطقة بنك الشاي، والتي تشمل تطوير 18 عمارة سكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 80%، واطّلع على مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال وتحقيق أعلى مستوى من الجودة، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مشروعات تطوير المناطق السكنية والمحاور والطرق تأتي في إطار خطة المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية والخدمات، وتحسين البيئة العمرانية، وتوفير مناطق حضارية تليق بالمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، واستمرار المتابعة الميدانية وتذليل أي معوقات تواجه سير العمل.