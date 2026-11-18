حذر الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، من خطورة احتمالات استخدام الأسلحة النووية في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تداعيات هذا السيناريو لا تقتصر على طرفي الصراع، وإنما تمتد إلى الاتحاد الأوروبي.

خبير نووي يحذر من تداعيات استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية

وقال أبو شادي، في مدخلة هاتفية بـ برنامج على مسؤوليتي، إن المخاوف من استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية تمثل أحد أخطر الملفات المرتبطة بالتوترات الدولية الحالية، في ظل احتمالات اتساع نطاق المواجهة وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز حدود ساحة القتال.



وأضاف أن خطورة هذا الملف ترتبط كذلك بموقع أوروبا من الصراع، وما يمكن أن تتعرض له من آثار مباشرة أو غير مباشرة حال حدوث تصعيد نووي، مشددا على أن التعامل مع هذه الاحتمالات يتطلب إدراكا لحجم المخاطر التي قد تنتج عن استخدام هذا النوع من الأسلحة.

وأشار كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا إلى أن التنافس النووي بين القوى الكبرى، إلى جانب استمرار الصراعات العسكرية، يزيد من أهمية التحركات الدولية الرامية إلى الحد من الأسلحة النووية ومنع استخدامها.

ولفت إلى أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من الترسانات النووية لم تحقق جميع أهدافها، مستشهدا بمعاهدة «نيو ستارت»، التي وصفها بالفاشلة، مقابل معاهدة «ستارت 1» التي اعتبرها الأفضل في تقليص أعداد الرؤوس النووية.

وأكد أبو شادي، أن منع استخدام الأسلحة النووية يجب أن يظل أولوية دولية، في ظل ما يمثله هذا السلاح من تهديد واسع النطاق للأمن والاستقرار العالميين.