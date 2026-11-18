استقبلت الشركة المصرية للمطارات وفداً من ممثلي وسائل الإعلام بمطار الإسكندرية الدولي، وذلك ضمن الجولة الصحفية التي نظمتها سفارة اليابان بمصر خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، للتعريف بمختلف مجالات التعاون المصري الياباني وإبراز ما تشهده من تطور في عدد من القطاعات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار دعم علاقات التعاون والصداقة بين جمهورية مصر العربية واليابان.

وتهدف الجولة إلى تسليط الضوء على ثمار التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن التعريف بالتطور الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، وما تمتلكه المطارات المصرية من إمكانات وبنية تحتية متطورة تدعم كفاءة التشغيل وتواكب متطلبات الحركة الجوية المتزايدة.

وخلال الزيارة، تعرف الوفد الإعلامي على الإمكانات التشغيلية لمطار الإسكندرية الدولي، وما يقدمه من خدمات وتسهيلات للمسافرين وشركات الطيران، إلى جانب استعراض جهود الشركة المصرية للمطارات في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات داخل المطارات التابعة لها.

وتعكس هذه الزيارة أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في نقل الصورة الواقعية للتطور الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، وإبراز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة المطارات، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.