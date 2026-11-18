بحث الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع محمد فالح الهاجري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر، سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، ومتابعة مستجدات القضايا الفنية والتنظيمية المرتبطة بصناعة الطيران، وذلك خلال لقاء عُقد على هامش أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمدينة مونتريال.

وشارك في اللقاء من الجانب المصرى سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وريم عرابي، المندوب المناوب لمصر لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ، كما حضر من الجانب القطرى عيسى المالكي، مدير عام النقل الجوي بدولة قطر .

وتناولت المباحثات عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنظيم حركة النقل الجوي، وتطوير الأطر المنظمة للتشغيل، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات في مجالات الرقابة والإشراف على أنشطة الطيران المدني.

كما تطرق اللقاء إلى القضايا الفنية المطروحة على جدول أعمال منظمة «الإيكاو»، وفي مقدمتها متطلبات سلامة وأمن الطيران، والتطورات المرتبطة بالتشريعات والمعايير الدولية، فضلاً عن أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور سامح الحفني أهمية العلاقات التي تجمع مصر ودولة قطر في مجال الطيران المدني، وضرورة مواصلة التشاور بشأن الملفات الفنية والتنظيمية، بما يتيح فرصاً أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، ويدعم تطوير منظومة النقل الجوي بالبلدين.

ومن جانبه، أكد السيد محمد فالح الهاجري أهمية استمرار التعاون مع الجانب المصري، وتبادل الرؤى والخبرات في المجالات المرتبطة بالطيران المدني، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنسيق بين سلطتي الطيران المدني في البلدين.