رصدت عدسات المصورين المسربة لأول مرة نموذجًا اختباريًا مموهًا من سيارة «بي إم دبليو M4» المكشوفة الكهربائية بالكامل أثناء خضوعها لاختبارات القيادة على الطرق العامة في ألمانيا، لتؤكد الشركة البافارية أن طموحاتها في فئة السيارات الرياضية الكهربائية لن تقتصر على طراز «M3» السيدان فحسب.

وتبدد هذه الصور التجسسية التساؤلات التي أثيرت حول إمكانية الجمع بين الوزن الإضافي لحزمة البطاريات وهيكل السيارات المكشوفة دون التأثير على الأداء الديناميكي الذي تشتهر به شارة «M4»؛ إذ تعتمد السيارة على منصة «Neue Klasse» الكهربائية المتطورة من الجيل السادس لتقديم أداء فائق يليق بتاريخ العلامة الألمانية.

التصميم الخارجي والتجهيزات الرياضية في «بي إم دبليو M4» المكشوفة الكهربائية

أظهر النموذج الأولي اعتماد السيارة على سقف قماشي قابل للطي كما هو الحال في الجيل الحالي من الفئة الرابعة المكشوفة، مع مقابض أبواب مدمجة في الهيكل (Flush Door Handles)، وجناح خلفي صغير مدمج على حافة غطاء صندوق الأمتعة، وغياب تام لأنابيب العادم الخلفية.

كما تكشف التفاصيل الهندسية للنموذج الاختباري عن أقواس عجلات أعرض، وعجلات رياضية كبيرة تخفي خلفها منظومة مكابح عالية الأداء ومقويات هيكلية مصممة للتعامل مع القوة الفائقة للمحركات الكهربائية.

منظومة القوة الكهربائية واستمرار محركات البنزين بالتوازي

من المتوقع أن تستعير «بي إم دبليو M4» المكشوفة منظومة الدفع الرباعية من شقيقتها «M3» الكهربائية، والتي تعتمد على 4 محركات كهربائية مستقلة تتيح تحكمًا فائقًا في توزيع العزم لكل عجلة على حدة، بقوة إجمالية تدور حول 838 حصانًا (625 كيلوواط).

ورغم التوجه الكهربائي المتسارع، تخطط «بي إم دبليو» لمواصلة طرح نسخ عاملة بمحركات الاحتراق الداخلي من طرازَي «M4» الكوبيه والمكشوفة بالتوازي مع النسخ الكهربائية، حيث ستستند النسخ التقليدية إلى نسخة مطورة من منصة «CLAR» الحالية ومزودة بجيل محدث من محرك التوربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر.

موعد الكشف الرسمي والطرح في الأسواق العالمية

تشير التوقعات إلى أن «بي إم دبليو» تستعد للكشف عن طراز «M3» الكهربائي أولًا في صيف عام 2027، على أن يتبعه الكشف الرسمي عن نسختَي «M4» الكوبيه والمكشوفة الكهربائية خلال أواخر عام 2027 أو مطلع عام 2028.