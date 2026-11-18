التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ستيفن ماكينون، وزير النقل الكندي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، وتبادل الرؤى حول مستقبل صناعة النقل الجوي والتطورات الدولية المؤثرة في منظومتها، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر وكندا وحرصهما على توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك في إطار مشاركته في اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمدينة مونتريال.

وتناول اللقاء أهمية مواصلة التنسيق في الملفات الفنية والتنظيمية المطروحة على أجندة منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة الطيران ورفع كفاءة منظومة النقل الجوي، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر «Safer Skies» المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يعكس دور مصر الفاعل في دعم المبادرات الدولية المعنية بسلامة وأمن الطيران، وتبادل الخبرات بين الدول.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تعمل على تنمية علاقاتها مع شركائها الدوليين والاستفادة من الخبرات المتقدمة في تطوير منظومة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة والتجارب الناجحة يمثل أحد المحاور المهمة لمواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل الجوي. وأضاف أن التنسيق الدولي والتشاور المستمر يسهمان في التعامل مع التحديات المشتركة، وصياغة رؤى متكاملة تدعم استقرار القطاع وتطوره.

ومن جانبه، أعرب السيد ستيفن ماكينون، وزير النقل الكندي، عن تقديره للعلاقات التي تجمع مصر وكندا، مشيدًا بمشاركة مصر الفاعلة في أعمال منظمة «الإيكاو»، ومؤكدًا اهتمام بلاده بمواصلة التعاون مع الجانب المصري في الموضوعات ذات الأولوية لقطاع الطيران المدني. كما أكد أهمية العمل الدولي المشترك في التعامل مع قضايا سلامة الطيران، وتنسيق الجهود لمواكبة المتغيرات التي تفرضها التطورات العالمية على صناعة النقل الجوي.

وأكد اللقاء أهمية البناء على العلاقات المصرية الكندية المتميزة، ودفع آفاق الشراكة في قطاع الطيران المدني، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل صناعة النقل الجوي عالميا