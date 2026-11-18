عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع المتابعة الأسبوعي لمناقشة مستجدات عدد من ملفات العمل التنفيذي والمشروعات الجارية بمختلف أنحاء المحافظة، ومتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر تطورات الأعمال، في إطار الحرص على تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يشدد على الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة تراكمات الرتش و مخلفات البناء و نقلها للأماكن المخصصة

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري المديريات، وعدد من الأجهزة التنفيذية المختصة

حيث استعرض المحافظ مستجدات العمل بعدد من المشروعات، ووجه بتكثيف الجهود وزيادة معدلات الإنجاز، مع استمرار المتابعة الدورية والميدانية للأعمال لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير المناطق السكنية، وجه المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة من مديرية الإسكان وإدارتي التخطيط العمراني والمشروعات، لتحديد واعتماد لون موحد لطلاء العمارات السكنية بالمناطق الجاري تطويرها، بما يحقق التنسيق البصري ويحافظ على المظهر الحضاري، مع متابعة جودة أعمال التنفيذ

كما شدد المحافظ على سرعة رفع ونقل تراكمات الرمال والردش ومخلفات البناء من المناطق التي تشهد أعمال تطوير، وعدم السماح بتواجدها بما يؤثر على الشكل الحضاري أو حركة المواطنين، مع التنسيق المستمر بين شركات المقاولات والأجهزة التنفيذية، وتكثيف المتابعة الميدانية من جهات الإشراف، ونقل التراكمات إلى الأماكن المخصصة، بمنطقة الكيلو 14 جنوب بورسعيد

وتابع المحافظ مستجدات مشروعات مديرية الطرق والنقل، ومنها أعمال التطوير بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، من بينها شوارع عبد الرحمن شكري وستالينجراد وأسوان، موجهًا بزيادة معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، والعمل بالتوازي في مختلف مواقع المشروعات، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق السيولة المرورية

كما تناول الاجتماع مستجدات مشروع تطوير شارع الحميدي، حيث وجه المحافظ بزيادة أعداد العمالة والمعدات يوميًا، وتكثيف العمل بالموقع لسرعة الانتهاء من المشروع الحيوي، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة لمختلف مشروعات الطرق والتطوير الجاري تنفيذها بالمناطق السكنية.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء والتراخيص، وموقف سير العمل بالمراكز التكنولوجية، والتأكيد على انتظام العمل وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنجاز الطلبات وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد المحافظ مواصلة تقديم الدعم الكامل للأجهزة التنفيذية، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات والملفات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام التنفيذ، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الإنجاز، والارتقاء بمستوى المشروعات والخدمات المقدمة للمواطن البورسعيدي