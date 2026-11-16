رئيس جامعة بورسعيد من الصين: شراكة استراتيجية واعدة تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية مع جامعة جيانغسو للمحيطات

وقّعت جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شريف صالح، خلال زيارته للصين، اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغسو للمحيطات الصينية (Jiangsu Ocean University)، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون العلمي وتبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، وفتح آفاق واسعة أمام الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.



جامعة بورسعيد تفتح آفاق الشراكة المصرية الصينية في العلوم البحرية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب الصيني الأستاذ الدكتور يوان لينوانغ (Yuan Linwang)، رئيس جامعة جيانغسو للمحيطات، والأستاذ الدكتور شين شين (Shen Xin)، نائب رئيس الجامعة، والسيد هان شياوجي (Han Xiaojie)، مدير مكتب التبادل والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من عمداء ومديري الكليات بالجامعة الصينية، من بينها كليات الآداب والقانون، واللغات الأجنبية، والهندسة البحرية، والصيدلة، والأعمال، والتكنولوجيا البحرية والمساحة.



وتتضمن الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك، يأتي في مقدمتها العلوم البحرية والهندسة البحرية وتكنولوجيا السفن، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل البحري، والاقتصاد الأزرق والاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية، إلى جانب مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.



وتفتح الاتفاقية المجال أمام تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم الزيارات العلمية والبرامج التدريبية، والإشراف الأكاديمي والبحثي المشترك، وإعداد وتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير القدرات البحثية والتعليمية بالجامعتين.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ضوء الموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز لكلتا الجامعتين؛ حيث تقع جامعة جيانغسو للمحيطات بمدينة ليانيونقانغ الساحلية الصينية، التي تحتضن أحد الموانئ المهمة على الساحل الشرقي للصين، فيما تتمتع جامعة بورسعيد بموقعها الحيوي في قلب منطقة قناة السويس، بما يمنح التعاون بين الجانبين فرصاً كبيرة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا البحرية والاقتصاد الأزرق.



وفي سياق متصل، شهد اللقاء مباحثات مهمة حول إمكانية إنشاء معهد كونفوشيوس بجامعة بورسعيد، بالتعاون مع الجانب الصيني، ليكون منصة أكاديمية وثقافية متخصصة لتعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة والحضارة الصينية، وتعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الشعبين المصري والصيني.

ومن شأن هذه الخطوة، حال استكمال إجراءاتها، أن تتيح فرصاً جديدة أمام طلاب الجامعة وباحثيها لتعلم اللغة الصينية، والاستفادة من برامج التبادل الأكاديمي والتدريب والمنح الدراسية، بما يدعم فرص التواصل العلمي والثقافي ويفتح مسارات أوسع للتعاون مع المؤسسات والجامعات الصينية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شريف صالح، الهادفة إلى تدويل التعليم الجامعي، والانفتاح على التجارب الأكاديمية الدولية، وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز من تنافسية الجامعة ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة جيانغسو للمحيطات الصينية يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الانفتاح الدولي للجامعة، ويعكس حرصنا على بناء شراكات أكاديمية وبحثية حقيقية مع الجامعات العالمية المتميزة.



وأضاف رئيس جامعةبورسعيد نحن ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها فرصة واعدة لتكامل الخبرات المصرية والصينية، خاصة في المجالات التي تمثل مستقبل التنمية والاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها العلوم البحرية وتكنولوجيا الموانئ والخدمات اللوجستية والاقتصاد الأزرق والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.