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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: مرافقنا مسؤوليتنا جميعا.. لا تعبث بأغطية البالوعات

محافظ بورسعيد مرافقنا مسؤوليتنا جميعًا.. لا تعبث بأغطية البالوعات
محافظ بورسعيد مرافقنا مسؤوليتنا جميعًا.. لا تعبث بأغطية البالوعات
محمد الغزاوى

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد العبث بأغطية بالوعات الصرف الصحي أو رفعها أو إتلافها قد يعرض المارة لخطر السقوط والإصابات.

وقال محافظ بورسعيد ان ترك البالوعات مكشوفة يمثل خطرًا على الأطفال وكبار السن، خاصة في المناطق السكنية.

وشدد محافظ بورسعيد ان الحفاظ على الأغطية يساهم في حماية المواطنين وضمان سلامة المرافق العامة.

محافظ بورسعيد مرافقنا مسؤوليتنا جميعًا.. لا تعبث بأغطية البالوعات

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين في حالة ملاحظة غطاء مفقود أو تالف، بادر بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتي هذه الرسالة في إطار حرص محافظة بورسعيد على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، والتوعية بالمخاطر الناتجة عن العبث بأغطية بالوعات الصرف الصحي أو إتلافها، لما قد يترتب على ذلك من تهديد لسلامة المواطنين وتعريض المارة، خاصة الأطفال وكبار السن، للحوادث والإصابات.

واكد محافظ بورسعيد أن حماية المرافق العامة مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على أغطية البالوعات وعدم العبث بها يسهم في تأمين حركة المواطنين وحماية البنية التحتية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي غطاء مفقود أو تالف حتى تتمكن الجهات المختصة من التعامل معه.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد معا نحافظ على بورسعيد

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