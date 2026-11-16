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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم يوجو تذهب إلى أمريكا بمهرجان القاهرة

فيلم يوجو يذهب الى أمريكا
فيلم يوجو يذهب الى أمريكا
أحمد إبراهيم

يعرض اليوم الإثنين، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الوثائقي «يوجو تذهب إلى أمريكا» للمخرجين فيليب جروييتش وأليكسا بوركوفيتش، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

قصة فيلم يوجو تذهب إلى أمريكا

«يوجو تذهب إلى أمريكا» فيلم وثائقي تبلغ مدته 87 دقيقة، يتتبع رحلة أربعة شباب من جيل الألفية ينطلقون من بلغراد عبر الولايات المتحدة على متن سيارة «يوجو»، وهي سيارة يوغوسلافية عتيقة صُنفت يومًا ما كأسوأ سيارة بيعت في أمريكا. ويعبر الأصدقاء 24 ولاية، من نيويورك إلى لوس أنجلوس، بحثًا عن إجابة لسؤال: ماذا يعني أن تكون الأسوأ؟ وخلال رحلتهم، يستكشفون جذورهم ويلتقون بعشاق السيارة، ليكتشفوا كيف يمكن لسيارة منسية أن تصنع روابط غير متوقعة بين عالمين متباعدين.


فيليب جروييتش كاتب ومخرج حائز على جوائز، ألّف ثلاث روايات نالت استحسانًا نقديًا، كما حصل على جائزتي «ستيرِيا» و«ميهيز» في مجال الكتابة الدرامية.


أما أليكسا بوركوفيتش، فهو مخرج ومدير تصوير، عُرض فيلمه القصير «بالونات الماء» لأول مرة في مهرجان سراييفو السينمائي، وشارك في العديد من المشاريع الفنية الدولية. ويُعد «يوجو تذهب إلى أمريكا» أول فيلم روائي طويل يجمع المخرجين.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام  (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).


ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

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