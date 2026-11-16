آسر ياسين: رسائل البحر كان سيلعب بطولته أحمد زكي.. وحلمت بالعمل مع داود عبد السيد

التقى الفنان آسر ياسين، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، جمهور المهرجان في لقاء مفتوح أداره المنتج السينمائي محمد حفظي، وتناول تجربته الفنية ومسيرته في مجال التمثيل السينمائي، وأبرز المحطات والتجارب التي شكلت مشواره الفني



وقال آسر ياسين إن العمل مع المخرج الكبير داود عبد السيد كان أحد أحلامه الفنية، وقد تحقق هذا الحلم عندما تحدث معه لتقديم فيلم «رسائل البحر»، كاشفًا أن العمل كان من المقرر أن يلعب بطولته الفنان أحمد زكي.

وتابع آسر ياسين أن داود عبد السيد كان حريصًا على إجراء مناقشات عديدة معه قبل بداية التصوير، مؤكدًا أن عبقرية الفيلم تتمثل في استمرار تفاعل الجمهور معه، رغم عرضه أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وبعد مرور 16 عامًا على تقديمه.



