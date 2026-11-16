آسر ياسين: خيري بشارة راهن علي.. وشريف عرفة زود مساحة في الجزيزة

التقي الفنان آسر ياسين، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، جمهور المهرجان في لقاء مفتوح يديره المنتج السينمائي محمد حفظي، ويتناول تجربته الفنية ومسيرته في مجال التمثيل السينمائي، وأبرز المحطات والتجارب التي شكلت مشواره الفني.

وقال آسر ياسين إنه يدين بالفضل للفنان محمود اللوزي في بدايته الفنية، كما أن المخرج خيري بشارة كان له تأثير كبير عليه، سواء على المستوى الفني أو الإنساني، حيث جمعته به عدة لقاءات، مؤكدًا أنه كان شخصًا ملهمًا بالنسبة له.

وأضاف آسر ياسين أن خيري بشارة راهن عليه في بداية مشواره الفني، وهو الأمر الذي تكرر مع المخرج شريف عرفة في فيلم «الجزيرة»، حيث أضاف له مساحة أكبر للدور، لم تكن موجودة في السيناريو.



