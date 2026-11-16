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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لمحمد فراج في عيد ميلاده: «حبيبي وروحي وجزء من هويتي»

بسنت شوقي
بسنت شوقي
باسنتي ناجي

حرصت الفنانة بسنت شوقي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد فراج، من خلال مشاركة رسالة مليئة بمشاعر الحب عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، عبّرت فيها عن تقديرها لرحلتهما سويًا وما يجمعهما من تفاصيل وذكريات.

عيد ميلاد محمد فراج 

وشاركت بسنت عددًا من الصور التي توثق لحظاتهما معًا، وكتبت: «كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلبي، كل سنة وإحنا بنكبر وبنعافر وبنسافر وبنقع وبنقوم وبنتعلم مع بعض ولبعض، كل سنة وإحنا أكتر اتنين حافظين بعض».

واختتمت رسالتها بكلمات رومانسية، مؤكدة أن محمد فراج يمثل جزءًا أساسيًا من حياتها، قائلة: «كل سنة وإنت قلبك أبيض ونضيف وحنين، كل سنة وإنت حبيبي وروحي وجزء من هويتي وتكويني، بحبك وربنا يخليك ليا ولشلبى ونهى وكل اللي بيحبوك».

بسنت شوقي محمد فراج نجوم الفن

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