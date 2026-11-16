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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا اللوزي: إنتهينا من برلين منذ عامين.. وشاهدته مع جمهور القاهرة السينمائي لأول مرةl خاص

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
أحمد البهى

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن كواليس فيلمها الجديد «برلين»، والذي عُرض ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت يسرا اللوزي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «أجواء التصوير كانت في غاية اللطف، فالفيلم بالرغم من أنه مصري، إلا أنه يضم عددًا كبيرًا من الفنانين والعاملين من مختلف الدول العربية».

واستكملت يسرا اللوزي حديثها: «الفيلم انتهينا من تصويره منذ ما يقرب من عامين، وكانت المرة الأولى التي أشاهد فيها العمل برفقة الجمهور، بالعرض العالمي الأول له بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

وتابعت يسرا اللوزي: «وجدت أن العوامل الفنية في العمل كلها ظهرت بشكل جيد للغاية، وقد لفت نظري بشكل كبير الموسيقى التصويرية في العمل».

وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد في العاصمة الألمانية، حيث تتشابك مصائر ثلاثة مهاجرين عرب في سلسلة من الوقائع الغريبة.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، بطولة كلًا من منة شلبي، ويسرا اللوزي، وحيدر حلو، ومحمد حاتم، وفارس الحلو، وفدوى عابد، وجهاد حسام الدين، ورائد ياسين. وهو إنتاج مصري ألماني سعودي.

برلين فيلم برلين يسرا اللوزي الفنانة يسرا اللوزي مهرجان القاهرة

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