برلماني: فاقد الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والسرقات يصل إلى 23%

وجه النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرة الثانية، على توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بإنهاء أزمة المحرضين والفنيين المؤقتين، وما ترتب عليها من إنهاء أزمة وقف المنان مصطفى الملا، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص رئيس الجمهورية على الاستماع إلى ما يطرح داخل المؤسسات التشريعية، وكذلك مخرجات الحوار الوطني والمنتديات المختلفة، ومتابعة ما يقدم خلالها من رؤى وأدلة ومستندات.

وأكد داوود أن التعامل مع هذه الأزمة يعكس قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مهمة وجريئة، رغم ما أثير من تحديات، معربا عن أمله في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بما يضمن استقرار الأوضاع واستمرار عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن أزمات من هذا النوع امتدت آثارها إلى ثلاث محافظات، بما يقرب من 17 إلى 18 مليون مواطن، وتأثرت معها الأوضاع الاقتصادية.

ضياء داوود يطالب الحكومة بالكشف عن التكلفة الحقيقية لفاقد الكهرباء

وفي سياق مناقشة مشروع القانون، وجه النائب ضياء داوود الشكر إلى اللجنة المختصة على تقريرها، معربا عن وجود عدد من الملاحظات التي كان يتمنى تضمينها بالتقرير، خاصة فيما يتعلق بنسب الفاقد وفلسفة مشروع القانون القائمة على ترشيد الاستخدام.

وأوضح أن البيانات المتداولة تشير إلى وجود فاقد في الإنتاج يبلغ نحو 5%، وفاقد فني في التوزيع يصل إلى 10%، فضلا عن فاقد غير فني يقدر بنحو 7% نتيجة سرقة التيار الكهربائي، بما يجعل إجمالي الفاقد في حدود 23%.

وتساءل داوود عن التكلفة المالية لهذه النسب، وحجم ما تتحمله الدولة والشعب المصري نتيجة هذا الفاقد، مطالبا الحكومة بتوضيح قيمة الفاقد وتكلفته، ومقارنة النسب الموجودة في مصر بالمعدلات العالمية، والكشف عن آليات التعامل معها.

وشدد على أن مشروع القانون، الذي يستهدف ترشيد الاستخدام وحوكمة المنظومة والحفاظ على أموال الشعب المصري وتحسين الأداء، يتطلب إجابات واضحة عن هذه التساؤلات، حتى تكون هناك رؤية متكاملة لمعالجة أوجه الفاقد.

أزمة العدادات الكودية تتطلب إعادة ضبط العلاقة بين المواطن وشركات الكهرباء

وتطرق عضو مجلس النواب إلى أزمة العدادات الكودية، مؤكدا أنها لا تزال تمثل إشكالية للمواطنين، في ظل عدم وضوح الأسس التي جرى بناء عليها تركيب هذه العدادات، وصعوبة تحديد العداد الخاص بكل مواطن في بعض العقارات ذات الكثافة السكانية والتداخل الكبير بين الوحدات.

وأشار إلى أن المواطن قد يتقدم بطلب للحصول على عداد كودي ويحصل عليه دون أن تكون لديه صورة واضحة عن كيفية تحديد العداد الخاص بوحدته، مستشهدا بالعقارات التي تضم أعدادا كبيرة من الشقق والوحدات المتداخلة.

وأكد داوود أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الكهرباء والحكومة بشأن إعادة ضبط العلاقة مع المستهلك المصري في منظومة المحاسبة، مشددا على ضرورة أن تخضع هذه العملية لإشراف ورقابة البرلمان، بما يضمن وضوح آليات المحاسبة وحماية حقوق المواطنين.