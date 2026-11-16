الجامعة العربية تبحث مع السودان دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار

استقبل السفير بدر الدين الجعيفري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، معتصم أحمد صالح آدم، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بجمهورية السودان، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل دعم جهود السودان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

تناول اللقاء عدداً من مجالات التعاون ذات الأولوية، وفي مقدمتها مكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إدماج المتضررين من الحرب وبناء السلام، إلى جانب التعاون في المجالات الصحية وبناء القدرات وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية والإفريقية.

إعادة إدماج المتضررين من الحرب

ورحّب السفير بدر الدين الجعيفري بالمقترحات المطروحة، مؤكداً استعداد الصندوق لدراسة مجالات التعاون الممكنة في ضوء اختصاصاته وإمكاناته، وتيسير الشراكات مع المؤسسات المتخصصة، وإيفاد الخبراء وتنظيم البرامج التدريبية، بما يسهم في دعم أولويات السودان التنموية والإنسانية، اتساقاً مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2531) بشأن تعزيز القدرات السودانية.

وتشاور الجانبان حول إمكانية اضطلاع الصندوق بدور استشاري ضمن خطة إعادة إعمار السودان، خاصة في مجالات مكافحة الفقر والصحة وبناء القدرات، والاستفادة من خبراته الفنية في تحديد الاحتياجات والأولويات وإعداد البرامج والمشروعات المناسبة.

وبحث الجانبان إعداد ملحق تنفيذي لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريباً بين الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السوداني، يتضمن مجالات التعاون ذات الأولوية بين الصندوق ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية، وآليات تفعيلها والبرامج والمشروعات المقترحة، بما يضمن اتساق أنشطة الصندوق مع إطار التعاون العام بين جامعة الدول العربية وجمهورية السودان.

يأتي اللقاء في إطار حرص الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على تعزيز التعاون مع جمهورية السودان ومساندة جهودها في التعافي وإعادة الإعمار، من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات وتطوير الشراكات العربية والإفريقية.