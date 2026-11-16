عرض فيلم الشبيه بمهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

يعرض اليوم، الاثنين، ضمن العروض الخاصة، فيلم «الشبيه»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يقدم فيلم «الشبيه» معالجة وثائقية لظاهرة اجتماعية وإنسانية غير مألوفة، من خلال تتبع حياة ثلاثة مصريين يعيشون في ظل شخصيات شهيرة يشبهونها بشكل لافت، حيث تنتقل الكاميرا بين ملاعب كرة القدم وقاعات الحفلات الموسيقية والتجمعات الدينية، لترصد كيف تجاوز التشابه حدود المصادفة الشكلية، وأصبح بالنسبة إلى أبطاله مصدرًا للعمل ومكونًا أساسيًا لهويتهم الاجتماعية.

الفيلم من كتابة وإخراج نهال القوصي، وتشارك أحمد نادر في إنتاجه.

وتعمل القوصي في مجال صناعة الأفلام الوثائقية منذ عام 2010، كما شاركت في تأسيس إحدى الشركات بالقاهرة عام 2019، المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية للقنوات والمنصات الرقمية.