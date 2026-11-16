عصام زيدان: لم أتولَّ أي منصب رسمي في بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية ولم أتقاضَ مليمًا | حوار

أكد عصام زيدان السباح البارالمبي العالمي، أن دوره في بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية التي أقيمت في نوفمبر 2026، اقتصر على تقديم استشارات فنية تطوعية، دون توليه أي منصب رسمي أو صدور تكليف من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، مشددًا على أنه لم يحصل على أي مقابل مادي نظير ما قدمه من مساعدة.

وأوضح زيدان، في حوار لـ صدي البلد، حقيقة دوره في البطولة والرد على الجدل المثار مؤخرًا، تفاصيل علاقته باللجنة البارالمبية، وموقفه من الأزمة التنظيمية، إلى جانب رؤيته لتطوير السباحة البارالمبية المصرية، مؤكدًا أن مصلحة اللاعبين يجب أن تظل فوق أي خلافات شخصية.

في البداية.. ما حقيقة دورك في بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية نوفمبر 2026؟

أؤكد أنه لم تكن لي أي صفة رسمية أو تكليف صادر عن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية فيما يتعلق بالبطولة، واقتصر دوري على تقديم استشارات فنية تطوعية، بناءً على طلب شخصي من رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، دون صدور قرار رسمي من مجلس الإدارة بتكليفي بأي مسؤولية.

كما أنني لم أتقاضَ أي مبالغ مالية من اللجنة البارالمبية مقابل أي عمل أو استشارة قدمتها.

كيف بدأت رحلتك في السباحة البارالمبية، وما أبرز المحطات في مشوارك؟

بدأت مشواري لاعبًا للسباحة عام 1982، واستمررت حتى عام 2002، وكنت لاعبًا دوليًا سابقًا، ثم توليت عضوية اللجنة الفنية خلال الفترة من 2012 حتى 2014، وبعدها عملت مدربًا عامًا للمنتخب القومي من 2014 حتى 2016، وتقدمت باستقالتي عقب عودتي من بعثة ريو 2016.

وفي يناير 2025، كُلفت برئاسة لجنة السباحة، قبل أن أتقدم باستقالتي في أبريل من العام نفسه، بعد فترة عمل استمرت 51 يومًا.

وخلال فترة رئاستي للجنة، ساهمت في تنظيم تجارب المنتخب القومي، وبطولة الجمهورية – المرحلة الثانية، وبعثة المنتخب القومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكيد على أنني لم أكن ضمن أعضاء البعثة.

ماذا حدث بعد استقالتك من رئاسة لجنة السباحة؟

تواصل معي بعض مسؤولي اللجنة البارالمبية، ووافقت حرصًا على مصلحة أبنائنا السباحين على تقديم استشارات فنية تطوعية، وهو ما لا يمنحني بأي شكل من الأشكال صفة رسمية أو صلاحيات إدارية، حتى مع حضوري بعض الاجتماعات الفنية.

كيف ترد على الجدل والاتهامات التي أثيرت بشأن تنظيم بطولة الجمهورية؟

أرفض محاولات الزج باسمي في الجدل الدائر، وإطلاق تصريحات وادعاءات لا تستند إلى حقائق، بما يسهم في إثارة البلبلة داخل أسرة السباحة البارالمبية المصرية.

ومن المؤسف أن يتحول الاختلاف في وجهات النظر إلى محاولات لتوجيه الاتهامات وتصفية الحسابات، خاصة أن بعض الأصوات التي تتحدث عن الأزمة سبق استبعادها من اللجنة البارالمبية مع تشكيل المجلس الجديد، كما أن من بينها من سبق استبعاده من لجنة السباحة بقرار وموافقة جميع أعضائها.

ولن أنشغل بالرد على كل ادعاء أو اتهام، فالتاريخ والمواقف والمستندات هي الفيصل، وما يهمني في المقام الأول هو مصلحة أبنائنا السباحين ومستقبل اللعبة.

هل كنت حاضرًا في البطولة؟ ومتى اعتذرت عن المشاركة في تنظيمها؟

يوم 4 نوفمبر أرسلت اعتذاري عبر مجموعة الواتساب المخصصة للبطولة، وأوضحت عدم قدرتي على الحضور بسبب ظروف عملي وظروف خاصة، خاصة أن دوري الاستشاري الفني كان قد انتهى.

واقتصرت مساعدتي بعد ذلك على التواصل مع بعض العلاقات بمنطقة القاهرة للمساهمة في توفير الساعة الإلكترونية.

وماذا عن اعتذار الكابتن طارق لبيب، مدير البطولة، عن الاستمرار في مهمته؟

يوم 5 نوفمبر تقدم الكابتن طارق لبيب باعتذاره عن الاستمرار في المهمة، وعقب مكالمة هاتفية مطولة معه، أوضحت له ضرورة التواصل مع مسؤولي اللجنة البارالمبية بشأن احتياجاته من الإدارة التنفيذية، لأنني لا أمتلك أي سلطة أو صلاحيات إدارية تخول لي التدخل في هذا الأمر.

أثيرت تساؤلات بشأن مشاركة البراعم ونقاط التتابع وعدم إدراج بعض السباقات.. ما توضيحك؟

فيما يتعلق بمشاركة البراعم ونقاط التتابع، جرى توضيح القواعد واللوائح الدولية المنظمة، وكان هناك اتفاق خلال الاجتماع الفني على ضرورة إقامة البطولة وفقًا للقوانين الدولية والالتزام بها.

أما بالنسبة لعدم إدراج بعض السباقات، ومنها سباق التتابع 4 × 100 متر، الذي تبلغ نقاطه 35 نقطة، فقد كانت هناك اعتبارات تنظيمية وفنية يجب مراعاتها، في ظل تعدد المراحل والفئات المشاركة، بداية من البراعم والناشئين والشباب والعموم، مرورًا بمختلف فئات الإعاقة للرجال والسيدات.

ما أبرز التحديات التي واجهت تنظيم البطولة من وجهة نظرك؟

كانت التوقعات تشير إلى مشاركة أعداد كبيرة وغير مسبوقة، وهو ما تحقق بالفعل، فضلًا عن ضيق الوقت المحدد للبطولة من جانب اللجنة البارالمبية، وارتفاع تكاليف استئجار حمام السباحة والساعة الإلكترونية، إلى جانب مستحقات الحكام والمتطوعين والمنفذين والأطباء وتوفير سيارة الإسعاف.

وبالتالي، كان من الضروري التعامل مع البرنامج الفني بما يضمن خروج البطولة بصورة منظمة وآمنة، دون الإخلال بأهدافها الأساسية.

ما رؤيتك لتطوير السباحة البارالمبية المصرية والوصول بها إلى المستوى العالمي؟

أؤمن بأن الوصول بالسباحة البارالمبية المصرية إلى المستوى العالمي لا يتحقق بالتصريحات، وإنما بالعمل والتخطيط العلمي والاستثمار في الكوادر الفنية والإدارية.

ومن هذا المنطلق، تقدمت بمذكرة إلى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية بشأن تنظيم دورة تدريبية متخصصة تشمل إدارة الفرق، والطب النفسي، والتصنيف، والتغذية، وعلم التدريب، بهدف رفع كفاءة المدربين وتطوير منظومة العمل الفني والإداري باللعبة.

وقد وصل إلى علمي موافقة مجلس الإدارة على هذه المبادرة، لكن للأسف لم نجد مستوى الدعم والمساندة الذي كنا نأمله، في الوقت الذي يكتفي فيه البعض بادعاء الخبرة والكفاءة دون تقديم عمل حقيقي، أو متابعة الأخطاء من بعيد بدلًا من المشاركة في حل المشكلات.

وأؤكد أن النجاح لا يتحقق بالعمل الفردي، ولا يمكن تطوير أي منظومة دون تعاون وإخلاص وتحمل حقيقي للمسؤولية.

هل يعني ابتعادك عن المشهد خلال الفترة المقبلة تخليك عن السباحة البارالمبية؟

على الإطلاق، فهناك ظروف خاصة وخارجة عن إرادتي ستجعلني منشغلًا خلال الفترة المقبلة، لكن ذلك لا يعني انسحابي النهائي من هذا المجال النبيل الذي أعتز بالانتماء إليه، وأعتبر العمل من أجل أبنائه رسالة ومسؤولية.

وسأظل على تواصل مع أسرة السباحة البارالمبية المصرية، ومستعدًا لتقديم أي مساعدة أو استشارة فنية يحتاج إليها أبناؤنا السباحون والمدربون، إيمانًا مني بأن مصلحة اللاعبين وتطور اللعبة يجب أن يظلا فوق أي خلافات أو حسابات شخصية.

ما رسالتك الأخيرة لأسرة السباحة البارالمبية المصرية؟

رسالتي أن السباحة البارالمبية أكبر من أي خلافات أو حسابات شخصية، وأن مصلحة اللاعبين ومستقبل اللعبة يجب أن يكونا الهدف الأساسي للجميع.

أتمنى أن تتكاتف الجهود من أجل تطوير المنظومة، والاهتمام بالمدربين واللاعبين، والعمل وفق أسس علمية وفنية سليمة، لأن أبناءنا يستحقون الأفضل، والنجاح الحقيقي لن يتحقق إلا بالتعاون والإخلاص وتحمل المسؤولية.