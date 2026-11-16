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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة مأساة استيفان روستي فى أيامه الأخيرة

استيفان روستي
استيفان روستي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إستيفان روستى، صاحب لقب “شرير السينما المصرية”، فهو الشرير الأرستقراطي الظريف،  صاحب خلطة فنية يصعب أن تتوافر في أي فنان.

مأساة إستيفان روستى 

ولد استيفان روستي، بالقاهرة، في 16 من شهر نوفمبر عام 1891، واعتبر عن جدارة، من مشاهير نجوم سينما الأبيض والأسود، حيث تخصص في أدوار بعينها، فهو المنافق والانتهازي والأفَّاق والنذل، وبالتالي حجز لنفسه أسلوبا خاصا يميزه عن غيره من أبناء جيله.

وفي اليوم الأخير لـ استيفان روستي، بالحياة، كان جالسا في أحد المقاهي يلعب الطاولة مع أصدقائه، بعد مشاهدته العرض الأول لفيلمه "آخر شقاوة"، وأثناء جلوسه؛ شعر بآلام مفاجئة في قلبه، وعلى الفور نقله أصدقاؤه إلى المستشفى اليوناني، وعندما فحصه الأطباء؛ وجدوا انسدادًا في شرايين القلب ونصحوا أصدقاءه بضرورة نقله لمنزله القريب من المقهى، ولم تمض سوى ساعة واحدة حتى فارق “روستي” الحياة.

وعند وفاة استيفان روستي؛ لم يكن في بيته سوى 7 جنيهات، و"شيك" بمبلغ 150 جنيها، كانت الدفعة الأخيرة من فيلمه “حكاية نص الليل”.

أما زوجته؛ فأصيبت بالجنون بعد أسبوع على رحيله، وتحملت نقابة الممثلين نفقات سفرها إلى عائلتها في "نابولي"، فلم يعد هناك من يرعاها بعد رحيل زوجها الفنان استيفان روستي.

أعمال إستيفان روستى 

وعلى الرغم من إجادته فن التمثيل، إلا أنه بدأ مشواره الفني كمخرج، حيث أخرج 8 أفلام منها أول فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية "البحر بيضحك"، ومن أهمها "الورشة" و"جمال ودلال"، كما أخرج عدة مسرحيات منها "حبيبي كوكو، صاحب الجلالة، كل الرجال كده"، كما شارك في كتابة سيناريوهات عدة أفلام منها "عنتر أفندي"، "أحلاهم" و"قطار الليل".

تنوع عمل استيفان في السينما حيث كتب القصة والسيناريو وقام بإخراج بعض الأفلام بجانب التمثيل، حيث كتب سيناريوهات أفلام مثل: “عنتر أفندي” 1935، “أحلاهم” 1945، “قطار الليل” 1953، وذلك بالمشاركة مع فنانين آخرين. كما شارك في بطولة 3 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، هى: “سلامه في خير” 1937، “سى عمر” 1941، “غزل البنات” 1949.

نجوم قدموا شخصية إستيفان روستى

وقدم عدد من النجوم شخصية إستيفان روستى على الشاشة أو أحد أدواره، ولعل كان آخرهم الفنان محمد سليمان الذى قدم شخصيته فى مسلسل “الضاحك الباكى”.

وكشف الفنان محمد سليمان عن تفاصيل دوره فى مسلسل “الضاحك الباكى".

وقال محمد سليمان فى تصريح لـ “صدى البلد”: “الشخصية صعبة للغاية فى تقديمها، خاصة أن إستيفان روستى كان يقدم أدوارا الشر بسلاسة، ومن هنا تكمن صعوبته”.

كما استطاع الفنان زياد زعتر تقديم أحد أدوار الفنان إستيفان روستى فى فيلم "المليونير"، والذى قدم فيه شخصية “زكى بشكها”، وكان ذلك من خلال مسرحية “سينما مصر”.

وقد أشاد الجمهور بأداء زعتر للشخصية، حيث أكد البعض التشابه بين زعتر والفنان الراحل إستيفان روستى ودقته فى تقديم شخصيته ولزماته.

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