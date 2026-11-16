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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة نارية بين ألمانيا وهولندا.. مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ألمانيا وهولندا
ألمانيا وهولندا
حسن العمدة

تتواصل اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بإقامة 10 مباريات قوية على مستوى المجموعات المختلفة، تتصدرها المواجهة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا وهولندا، بجانب لقاء سويسرا واسكتلندا ومباراة اليونان وصربيا.

وتنطلق مواجهات اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي منتخب كازاخستان مع سلوفاكيا، فيما يواجه منتخب جزر فارو نظيره مولدوفا، وتُنقل المباراتان عبر قناتي beIN SPORTS 5 وbeIN SPORTS 9 على الترتيب.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً، تُقام ثلاث مواجهات، تجمع ليتوانيا وليختنشتاين، وإستونيا وبلغاريا، وآيسلندا ولوكسمبورج، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وتتجه الأنظار إلى الفترة المسائية، التي تشهد إقامة خمس مباريات في تمام الساعة 9:45 مساءً، أبرزها القمة الأوروبية بين ألمانيا وهولندا، إلى جانب مواجهة سويسرا واسكتلندا، ولقاء اليونان وصربيا، كما يلتقي مقدونيا الشمالية مع سلوفينيا، وجبل طارق مع مالطا.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

كازاخستان ضد سلوفاكيا – الساعة 5:00 مساءً – beIN SPORTS 5.

جزر فارو ضد مولدوفا – الساعة 5:00 مساءً – beIN SPORTS 9.

ليتوانيا ضد ليختنشتاين – الساعة 7:00 مساءً – beIN SPORTS 7.

إستونيا ضد بلغاريا – الساعة 7:00 مساءً – beIN SPORTS 8.

آيسلندا ضد لوكسمبورج – الساعة 7:00 مساءً – beIN SPORTS 6.

مقدونيا الشمالية ضد سلوفينيا – الساعة 9:45 مساءً – beIN SPORTS 3.

سويسرا ضد اسكتلندا – الساعة 9:45 مساءً – beIN SPORTS 2.

اليونان ضد صربيا – الساعة 9:45 مساءً – beIN SPORTS 4.

ألمانيا ضد هولندا – الساعة 9:45 مساءً – beIN SPORTS 1.

جبل طارق ضد مالطا – الساعة 9:45 مساءً – beIN SPORTS 5.

دوري الأمم الأوروبية ألمانيا وهولندا سويسرا واسكتلندا اليونان وصربيا

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