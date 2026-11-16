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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار مفاجئ من عموتة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عموته
عموته
منار نور

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إلغاء فكرة خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والاكتفاء بإقامة مباراة تقسيمة «تراي ماتش» بين لاعبي الفريق، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ويأتي قرار عموتة في إطار استعدادات الأهلي للمرحلة المقبلة، ومنح اللاعبين فرصة للحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل العودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة قوية أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب بين الفريقين على صدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز متصدر المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني، ليصبح أمام الأهلي اختبار صعب لتقليص فارق النقاط وإشعال المنافسة على القمة.

وتأتي التقسيمة المنتظرة في ظل غياب عدد من لاعبي الأهلي عن التدريبات، بسبب انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب رغبة الجهاز الفني في تجنب تعرض اللاعبين للإصابات أو الإجهاد قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

ويأمل عموتة في استغلال الفترة الحالية لتجهيز العناصر المتاحة، والوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، قبل المواجهة التي تمثل محطة مهمة في مشوار الأهلي نحو المنافسة على صدارة الدوري.

عموته الأهلي بيراميدز

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