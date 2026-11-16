موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

يبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، لمعرفة مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في مختلف المحافظات والمدن المصرية.

ونستعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم، وفقًا لبيانات الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة:

الفجر: 4:51 صباحًا.

الشروق: 6:21 صباحًا.

الظهر: 11:40 صباحًا.

العصر: 2:38 مساءً.

المغرب: 4:58 مساءً.

العشاء: 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 4:57 ص، الشروق 6:28 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة في طنطا:

الفجر 4:53 ص، الشروق 6:23 ص، الظهر 11:41 ص، العصر 2:38 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:19 م.

مواقيت الصلاة في المنصورة

الفجر 4:51 ص، الشروق 6:22 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:36 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة في الزقازيق

الفجر 4:50 ص، الشروق 6:21 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:36 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:47 ص، الشروق 6:18 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:33 م، المغرب 4:53 م، العشاء 6:14 م.

مواقيت الصلاة في بورسعيد:

الفجر 4:48 ص، الشروق 6:19 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:32 م، المغرب 4:52 م، العشاء 6:13 م.

مواقيت الصلاة في السويس

الفجر 4:46 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:33 م، المغرب 4:53 م، العشاء 6:14 م.

مواقيت الصلاةرفي الفيوم

الفجر 4:52 ص، الشروق 6:21 ص، الظهر 11:41 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:21 م.

مواقيت الصلاة في بني سويف

الفجر 4:51 ص، الشروق 6:20 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:40 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:20 م.

مواقيت الصلاة في المنيا

الفجر 4:51 ص، الشروق 6:19 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجر 4:49 ص، الشروق 6:16 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:22 م.

مواقيت الصلاة سوهاج

الفجر 4:46 ص، الشروق 6:13 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:21 م.

مواقيت الصلاة في قنا

الفجر 4:42 ص، الشروق 6:08 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:38 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة في الأقصر

الفجر 4:41 ص، الشروق 6:08 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:18 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:39 ص، الشروق 6:04 ص، الظهر 11:33 ص، العصر 2:40 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:18 م.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:37 ص، الشروق 6:05 ص، الظهر 11:28 ص، العصر 2:29 م، المغرب 4:50 م، العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة في الغردقة

الفجر 4:38 ص، الشروق 6:05 ص، الظهر 11:29 ص، العصر 2:32 م، المغرب 4:53 م، العشاء 6:11 م.

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح