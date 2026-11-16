عروس على كرسي متحرك تخطف القلوب بنظراتها لعريسها.. ومواقع التواصل تتفاعل مع قصة حبهما

لفتت عروس تجلس على كرسي متحرك الأنظار خلال حفل زفافها، بعدما ظهرت في لقطة مؤثرة وهي تنظر إلى عريسها، في مشهد حمل الكثير من المشاعر الصادقة، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وعكست نظرات العروس مشاعر يصعب وصفها، وكأنها توصي عريسها بأن يظل بجانبها وألا يتخلى عنها، بينما بدت نظرات العريس مليئة بالحب والسعادة، وكأنه يخبرها بأنه لن يتركها أبدًا، في لقطة اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن الحب الحقيقي والاحتواء.

وتداول المتابعون كلمات مؤثرة تعليقًا على المشهد، داعين الله أن يديم المحبة بينهما، وأن يظل كل منهما سندًا للآخر طوال العمر، مقدمين التهنئة للعروسين بهذه المناسبة.



