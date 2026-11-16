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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عروس على كرسي متحرك تخطف القلوب بنظراتها لعريسها.. ومواقع التواصل تتفاعل مع قصة حبهما

حفل زفاف
حفل زفاف
يمنى عبد الظاهر

لفتت عروس تجلس على كرسي متحرك الأنظار خلال حفل زفافها، بعدما ظهرت في لقطة مؤثرة وهي تنظر إلى عريسها، في مشهد حمل الكثير من المشاعر الصادقة، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وعكست نظرات العروس مشاعر يصعب وصفها، وكأنها توصي عريسها بأن يظل بجانبها وألا يتخلى عنها، بينما بدت نظرات العريس مليئة بالحب والسعادة، وكأنه يخبرها بأنه لن يتركها أبدًا، في لقطة اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن الحب الحقيقي والاحتواء.

وتداول المتابعون كلمات مؤثرة تعليقًا على المشهد، داعين الله أن يديم المحبة بينهما، وأن يظل كل منهما سندًا للآخر طوال العمر، مقدمين التهنئة للعروسين بهذه المناسبة.


 

عروس تجلس على كرسي متحرك حفل زفافها تنظر إلى عريسها التهنئة للعروسين كلمات مؤثرة

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