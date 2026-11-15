إندونيسيا في "كوب 31": معاملات تداول الكربون تعكس التقدم المُحرز في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

أكدت وزارة البيئة الإندونيسية، اليوم /الأحد/ أن معاملات تداول الكربون تعكس التقدم الذي تحرزه البلاد في جهود الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقال نائب الوزارة لشؤون مكافحة تغير المناخ وإدارة القيمة الاقتصادية للكربون، آري سوديجانتو -خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية- إن تداول الكربون لا يقتصر على تحقيق عائد اقتصادي من خفض الانبعاثات، بل يمثل أيضًا وسيلة لإثبات التقدم الذي تحرزه الدول في تقليص انبعاثاتها، من خلال الحصول على اعتراف من أطراف أخرى، بحسب ما أوردته وكالة أنباء /آنتارا نيوز/ الإندونيسية /اليوم الأحد/.

وأوضح سوديجانتو أن التقارير الخاصة بخفض الانبعاثات تتضمن كميات الخفض التي جرى التحقق منها، والتي يمكن طرحها للبيع في صورة وحدات كربونية.

وأشار إلى أن آلية تداول الكربون تخضع لاشتراطات صارمة، إذ يتعين اعتماد المنهجية المستخدمة في حساب تخفيضات الانبعاثات من جانب مؤسسة مستقلة، كما تخضع التخفيضات الناتجة لعمليات تحقق للتأكد من تحقيقها فعليًا.

ولفت المسؤول الإندونيسي إلى أن هذه الآلية تمنح الجهات المشترية للكربون الثقة في أن الوحدات الكربونية التي تحصل عليها تعكس تخفيضات حقيقية وموثقة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.