قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوفبك تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل غرب مينا البحري في مصر بطاقة 160 مليون قدم مكعبة يوميًا
بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مينا غرب بشمال شرق العامرية
شرائح مجانية ومساعد ذكي.. خدمات مركز بيانات النيابة العامة للقُصَّر وذوي الهمم
حادث تصادم مروع على الطريق الأوسطي في اتجاه حلوان | صور
شهادات الادخار الجديدة بعد رفع الفائدة.. 100 ألف جنيه تعمل كام في بنكي الأهلي ومصر؟
دفعة قوية للفارس الابيض قبل استئناف الموسم.. تطورات جديدة داخل الزمالك
تفاصيل خطة تعيين 33ألف معيد بالجامعات.. وبدء الإعلان عن الوظائف الشهر المقبل
مفتي الجمهورية لطلاب كفر الشيخ: الوطن حاضن للدين والأمان والهوية وحمايته مسؤولية مشتركة
بحضور أبو ريدة والدرندلي وأبو العينين.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى مالاوي
صناديق الاستثمار في البورصة.. كيف تتحول مدخرات الأفراد لتحقيق عوائد مجزية ودخل دائم؟
الزمالك يصعد 7 لاعبين من فريق الشباب لتدريبات الفريق الأول
ترامب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران.. نمتلك أوراق ضغط بمئات المليارات ومضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا في "كوب 31": معاملات تداول الكربون تعكس التقدم المُحرز في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

إندونيسيا في "كوب 31": معاملات تداول الكربون تعكس التقدم المُحرز في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
إندونيسيا في "كوب 31": معاملات تداول الكربون تعكس التقدم المُحرز في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
أ ش أ

أكدت وزارة البيئة الإندونيسية، اليوم /الأحد/ أن معاملات تداول الكربون تعكس التقدم الذي تحرزه البلاد في جهود الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال نائب الوزارة لشؤون مكافحة تغير المناخ وإدارة القيمة الاقتصادية للكربون، آري سوديجانتو -خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية- إن تداول الكربون لا يقتصر على تحقيق عائد اقتصادي من خفض الانبعاثات، بل يمثل أيضًا وسيلة لإثبات التقدم الذي تحرزه الدول في تقليص انبعاثاتها، من خلال الحصول على اعتراف من أطراف أخرى، بحسب ما أوردته وكالة أنباء /آنتارا نيوز/ الإندونيسية /اليوم الأحد/.
وأوضح سوديجانتو أن التقارير الخاصة بخفض الانبعاثات تتضمن كميات الخفض التي جرى التحقق منها، والتي يمكن طرحها للبيع في صورة وحدات كربونية.
وأشار إلى أن آلية تداول الكربون تخضع لاشتراطات صارمة، إذ يتعين اعتماد المنهجية المستخدمة في حساب تخفيضات الانبعاثات من جانب مؤسسة مستقلة، كما تخضع التخفيضات الناتجة لعمليات تحقق للتأكد من تحقيقها فعليًا.
ولفت المسؤول الإندونيسي إلى أن هذه الآلية تمنح الجهات المشترية للكربون الثقة في أن الوحدات الكربونية التي تحصل عليها تعكس تخفيضات حقيقية وموثقة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وزارة البيئة الإندونيسية معاملات تداول الكربون انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مكافحة تغير المناخ القيمة الاقتصادية للكربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات يُطْلِق جِسرًا إغاثيًّا جديدًا إلى قطاع غزة لمواجهة موجة البرد القارس

بيت الزكاة والصدقات يُطْلِق جِسرًا إغاثيًّا جديدًا إلى قطاع غزة لمواجهة موجة البرد القارس.. صور

وزير الأوقاف ينعى والد مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية

وزير الأوقاف ينعى والد مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية

دار الإفتاء المصرية

حكم التنازل عن أراضى المدن العمرانية مقابل عرض مالى.. الإفتاء توضح

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد