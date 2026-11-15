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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..وزير الصناعة: مصر تخطو نحو توطين صناعة السيارات والبطاريات والمحركات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.
 

القاهرة سجلت 26.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026
 استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15نوفمبر 2026.

عيار 21 يسجل 5940 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من التراجع، وسط ترقب المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثر الأسواق بالتوترات السياسية العالمية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، فضلًا عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

مفاجأة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم،الأحد 15 نوفمبر 2026.

تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة تصل إلى حد الضباب تضرب الطرق خلال 48 ساعة
كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وزير الصناعة: مصر تخطو نحو توطين صناعة السيارات والبطاريات والمحركات
تفتح مصر صفحة جديدة في ملف صناعة السيارات، مستهدفة الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة وطنية متكاملة تعتمد على توطين التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي.

حسن مهدي: تأمين ركاب القطارات يتطلب 3 أمور مهمة منها الحالة النفسية للسائقين
أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن تعزيز سلامة الركاب وتأمين خطوط السكك الحديدية يمثلان أولوية رئيسية في منظومة تطوير مرفق السكة الحديد، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بأمان الركاب وحركة القطارات.

لاستقبال ضيوف الرحمن.. السعودية تستكمل توقيع اتفاقيات تنظيم موسم الحج
أكد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، أن توقيع أكثر من 74 اتفاقية مبكرًا بين وزارة الحج والعمرة السعودية ومكاتب شؤون الحجاج في عدد من الدول الإسلامية يسهم في تخفيف الأعباء عن الحجاج، وتسهيل رحلتهم منذ مغادرة بلدانهم وحتى الوصول إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

مدحت العدل: الجمهور أعاد اكتشاف المسرح.. وأحلم بتخليد رائدات السينما المصرية
كشف الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن تحضيره لمشروع فني جديد يسلط الضوء على رائدات صناعة السينما المصرية، من خلال عمل يستعيد مسيرة مجموعة من النساء اللاتي تركن بصمات بارزة في تاريخ الفن، وفي مقدمتهن آسيا وماري كويني وبهيجة حافظ وأمينة محمد، معربًا عن أمله في خروج المشروع إلى النور خلال الفترة المقبلة.

اليونيسف: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.. والأطفال يعانون من ظروف صحية بالغة الصعوبة
أكد متحدث المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية، في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الأساسية.

الصحة في غزة: خروج 22 مستشفى عن الخدمة ونفاد 55% من الأدوية المنقذة للحياة
حذّر الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، في ظل استمرار استهداف المنشآت الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن القطاع الطبي يواجه أزمة متفاقمة تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

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