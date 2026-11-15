دفعة قوية لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة هولندا.. تعافي كيميتش وعودته للتدريبات

تلقى منتخب ألمانيا دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام هولندا، المقرر إقامتها غدًا، الاثنين، في العاصمة برلين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعدما تعافى القائد جوشوا كيميتش من الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في الكاحل، ليصبح متاحًا للمشاركة في اللقاء الحاسم.

وشارك كيميتش في المران الأخير للمنتخب الألماني، الذي أقيم اليوم، الأحد، إلى جانب بقية زملائه، دون ظهور أي صعوبات بدنية واضحة، وذلك بعد يومين من الفوز على صربيا بنتيجة 3-1.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد تعرض لكدمة في الكاحل خلال الشوط الثاني من مواجهة صربيا، التي أقيمت في بلغراد، وهو ما أثار بعض المخاوف بشأن موقفه من المباراة المقبلة أمام المنتخب الهولندي.

كلوب يستعيد جميع لاعبيه قبل موقعة هولندا

وبات بإمكان يورجن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني، الاعتماد على جميع لاعبيه خلال المواجهة المرتقبة، بعدما اكتملت جاهزية كيميتش، ليحصل الجهاز الفني على دفعة مهمة قبل اللقاء الذي يحمل أهمية كبيرة في حسابات التأهل.

ويدرك كلوب أن تحقيق الفوز على هولندا، أمام نحو 71 ألف متفرج في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، سيضمن للمنتخب الألماني التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

صراع التأهل يشتعل في المجموعة الثانية

وتأتي المواجهة في ظل منافسة قوية بالمجموعة الثانية من المستوى الأول، بعدما حقق المنتخب الهولندي فوزًا عريضًا على اليونان بنتيجة 7-0، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتصدر ترتيب المجموعة.

ويأتي منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، متساويًا مع ألمانيا صاحبة المركز الثالث، وفقًا للترتيب الوارد قبل المواجهة.

ويسعى المنتخب الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز على هولندا، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، بينما يدخل المنتخب الهولندي اللقاء بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة المجموعة.