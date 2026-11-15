قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث تصادم مروع على الطريق الأوسطي في اتجاه حلوان | صور
شهادات الادخار الجديدة بعد رفع الفائدة.. 100 ألف جنيه تعمل كام في بنكي الأهلي ومصر؟
دفعة قوية للفارس الابيض قبل استئناف الموسم.. تطورات جديدة داخل الزمالك
تفاصيل خطة تعيين 33ألف معيد بالجامعات.. وبدء الإعلان عن الوظائف الشهر المقبل
مفتي الجمهورية لطلاب كفر الشيخ: الوطن حاضن للدين والأمان والهوية وحمايته مسؤولية مشتركة
بحضور أبو ريدة والدرندلي وأبو العينين.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى مالاوي
صناديق الاستثمار في البورصة.. كيف تتحول مدخرات الأفراد لتحقيق عوائد مجزية ودخل دائم؟
الزمالك يصعد 7 لاعبين من فريق الشباب لتدريبات الفريق الأول
ترامب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران.. نمتلك أوراق ضغط بمئات المليارات ومضيق هرمز
كاف يحدد موعد مباراة حوريا كوناكري وبيراميدر في دوري الأبطال
بالطائرات المسيرة.. إيران تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين
رئيس «قوى النواب»: إنجاز 92% من طلبات صرف المعاشات.. والعمل على الانتهاء من النسبة المتبقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دفعة قوية لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة هولندا.. تعافي كيميتش وعودته للتدريبات

كيميتش
كيميتش
إسلام مقلد

تلقى منتخب ألمانيا دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام هولندا، المقرر إقامتها غدًا، الاثنين، في العاصمة برلين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعدما تعافى القائد جوشوا كيميتش من الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في الكاحل، ليصبح متاحًا للمشاركة في اللقاء الحاسم.

وشارك كيميتش في المران الأخير للمنتخب الألماني، الذي أقيم اليوم، الأحد، إلى جانب بقية زملائه، دون ظهور أي صعوبات بدنية واضحة، وذلك بعد يومين من الفوز على صربيا بنتيجة 3-1.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد تعرض لكدمة في الكاحل خلال الشوط الثاني من مواجهة صربيا، التي أقيمت في بلغراد، وهو ما أثار بعض المخاوف بشأن موقفه من المباراة المقبلة أمام المنتخب الهولندي.

كلوب يستعيد جميع لاعبيه قبل موقعة هولندا

وبات بإمكان يورجن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني، الاعتماد على جميع لاعبيه خلال المواجهة المرتقبة، بعدما اكتملت جاهزية كيميتش، ليحصل الجهاز الفني على دفعة مهمة قبل اللقاء الذي يحمل أهمية كبيرة في حسابات التأهل.

ويدرك كلوب أن تحقيق الفوز على هولندا، أمام نحو 71 ألف متفرج في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، سيضمن للمنتخب الألماني التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

صراع التأهل يشتعل في المجموعة الثانية

وتأتي المواجهة في ظل منافسة قوية بالمجموعة الثانية من المستوى الأول، بعدما حقق المنتخب الهولندي فوزًا عريضًا على اليونان بنتيجة 7-0، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتصدر ترتيب المجموعة.

ويأتي منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، متساويًا مع ألمانيا صاحبة المركز الثالث، وفقًا للترتيب الوارد قبل المواجهة.

ويسعى المنتخب الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز على هولندا، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، بينما يدخل المنتخب الهولندي اللقاء بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة المجموعة.

منتخب ألمانيا هولندا دوري الأمم الأوروبية كيميتش جوشوا كيميتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات يُطْلِق جِسرًا إغاثيًّا جديدًا إلى قطاع غزة لمواجهة موجة البرد القارس

بيت الزكاة والصدقات يُطْلِق جِسرًا إغاثيًّا جديدًا إلى قطاع غزة لمواجهة موجة البرد القارس.. صور

وزير الأوقاف ينعى والد مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية

وزير الأوقاف ينعى والد مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية

دار الإفتاء المصرية

حكم التنازل عن أراضى المدن العمرانية مقابل عرض مالى.. الإفتاء توضح

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد