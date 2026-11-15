مدحت العدل: الجمهور أعاد اكتشاف المسرح.. وأحلم بتخليد رائدات السينما المصرية

كشف الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن تحضيره لمشروع فني جديد يسلط الضوء على رائدات صناعة السينما المصرية، من خلال عمل يستعيد مسيرة مجموعة من النساء اللاتي تركن بصمات بارزة في تاريخ الفن، وفي مقدمتهن آسيا وماري كويني وبهيجة حافظ وأمينة محمد، معربًا عن أمله في خروج المشروع إلى النور خلال الفترة المقبلة.

مدحت العدل يُخطط لعمل مسرحي عن رائدات السينما المصرية.. ويكشف مفاجأة بشأن «حليم» ونجاح «أم كلثوم»



أوضح «العدل»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة النهار، أن فكرة تقديم عمل عن النساء اللاتي أسهمن في تأسيس السينما المصرية وتطويرها تشغله منذ فترة، مؤكدًا أن هناك أسماء تستحق إعادة اكتشافها وتسليط الضوء على تجاربها الفنية والإنسانية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مجموعة من الأعمال التي يعمل عليها أو يخطط لتقديمها، موضحًا أن مسرحية «حليم» ليست العمل الوحيد الذي يشغله بعد النجاح الذي حققته مسرحية «أم كلثوم»، إذ يسعى إلى تقديم تجارب فنية تستعيد شخصيات مؤثرة في تاريخ الفن المصري وتعيد تقديمها للأجيال الجديدة.

وفي سياق آخر، تحدث العدل عن التحولات التي طرأت على العلاقة بين الفنان والجمهور بفعل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الرقابة المجتمعية أصبحت أكثر صعوبة من الرقابة المؤسسية، في ظل سرعة انتشار التعليقات والأحكام وتداخل الحياة الشخصية للفنان مع حضوره الفني.

وضرب مثالًا بتناقض بعض المواقف، إذ قد يحرص شخص على التقاط صورة مع فنان عند مقابلته خارج المسرح، ثم يتجه لاحقًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكتابة تعليقات مسيئة عنه، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تعكس تعقيدًا في طبيعة العلاقة بين الفنان والمتابعين، مع التأكيد على أنه لا يعمم هذا السلوك على الجميع.

وعلى جانب آخر، استعاد العدل تجربته مع مسرحية «أم كلثوم»، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته قدم له دليلًا واضحًا على أن المسرح لا يزال قادرًا على جذب مختلف الأجيال، وأن الجمهور مستعد للتفاعل مع الأعمال الفنية الجيدة مهما اختلفت أعمار أفراده.

وأوضح أن العروض شهدت حضور عائلات تضم الجد والأبناء والأحفاد، إلى جانب مشاركة ملحوظة من شباب الجيل الجديد، لافتًا إلى أن أبناء جيل «Gen Z» شكلوا نسبة كبيرة من الحضور، وصلت إلى نحو نصف جمهور المسرح في بعض العروض.

وأضاف أن التجربة نجحت في جذب أشخاص لم تكن لديهم عادة الخروج من المنزل لحضور العروض المسرحية، بل إن بعض الجمهور كان يتعامل مع الذهاب إلى المسرح باعتباره مناسبة احتفالية، ويحرص على اختيار ملابسه والاستعداد للخروج، وكأنه متجه إلى حفل فني.

وأكد أن هذا الإقبال أعاد إليه الثقة في قدرة المسرح على الوصول إلى الجمهور، خاصة أن التفاعل لم يتوقف عند مشاهدة العرض، بل امتد إلى مطالبات متكررة بتقديم أعمال جديدة عن رموز الفن المصري، وعلى رأسها مسرحية «حليم»، التي كان الجمهور يسأله عن موعد عرضها بعد نجاح تجربة «أم كلثوم».

سر جذب الجمهور

وشدد العدل على أن سر جذب الجمهور لا يكمن في تقديم محتوى يساير توقعاته المسبقة، أو افتراض نوعية الأعمال التي يريد مشاهدتها، وإنما في احترام ذوقه وتقديم تجربة فنية متكاملة تجمع بين المتعة والإيقاع الجيد والاستعراضات، مؤكدًا أن الجمهور عندما يجد عملًا يحترم عقله وذائقته لا يتردد في شراء التذاكر ودعم التجربة والمطالبة باستمرارها.





مدحت العدل يستحضر سحر «فاتن حمامة» بقصيدة مؤثرة: «كبرت في العمر ولم يكبر فنها.. وحبيت أيامي كما عشتها»



استعاد الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل سحر الفنانة الراحلة فاتن حمامة ومكانتها الاستثنائية في تاريخ السينما المصرية، كاشفًا عن كواليس كتابته قصيدة شعرية احتفاءً بها، عبّر خلالها عن حبه الكبير لها واعتزازه بانتمائها إلى مدينة المنصورة، مؤكدًا أن تأثيرها الفني والإنساني سيظل حاضرًا في وجدان الجمهور مهما طال الغياب.

وأكد «العدل» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار أن فاتن حمامة وسعاد حسني من أبرز الأسماء التي صنعت ملامح السينما المصرية، مشيرًا إلى أن فكرة القصيدة جاءت بالتزامن مع مشاركته في مهرجان بمدينة المنصورة، مسقط رأس فاتن حمامة، بعدما دعاه المنظمون للحضور، لكنه اعتذر عن المشاركة، ووعدهم بتقديم قصيدة خاصة عنها.

واختار «العدل» أن يوثق إعجابه بالفنانة الراحلة من خلال كلمات استحضرت رحلتها الفنية وسحر حضورها، فشبّه انطلاقتها بشهاب يضيء السماء، وتوقف أمام صدق أدائها الذي جعلها قريبة من قلوب الملايين، معبرًا عن ذلك بقوله: «والصدق لما صدق فاتن بلون الفل».

ولم تغب المنصورة عن أبيات القصيدة، إذ ربط العدل بين انتماء فاتن حمامة إلى المدينة واعتزازه بهويتها المصرية، مستحضرًا جمالها ومكانتها بقوله: «منصورة تتباهى، يغني نيل أسوان»، موضحًا أن حبه لفاتن حمامة كان أحد العوامل التي أسهمت في تشكيل إحساسه بالفن.

كما استحضر خلال القصيدة عددًا من رموز الإبداع المصري، من بينهم سيد درويش وأم كلثوم ويوسف شاهين، في إشارة إلى قيمة الفنانين الذين تركوا بصماتهم في الذاكرة الوطنية، وتساءل عن الفارق بين أصحاب المناصب الذين قد تنساهم الأجيال، والفنانين الذين يخلدهم إبداعهم وأعمالهم.

وتوقف العدل أمام شخصية هنادي التي جسدتها فاتن حمامة في فيلم «دعاء الكروان»، باعتبارها واحدة من الشخصيات التي لا تزال حاضرة في الوجدان، مؤكدًا أن مرور السنوات لم ينتقص من سحر الفنانة أو تأثيرها، وأن الجمهور ما زال يتفاعل مع مأساتها ويتأثر بمصيرها وكأنها تعيش بينه حتى الآن.

وشدد على أن سر استمرار تأثير فاتن حمامة يكمن في الصدق الذي ميز أداءها، مستشهدًا بالتساؤل الذي طرحه في القصيدة: «من امتى كان الصدق صناعة أو تمثيل؟»، معتبرًا أن ما قدمته تجاوز حدود التمثيل ليصبح حالة إنسانية حقيقية قادرة على ملامسة المشاعر، حتى بعد رحيل صاحبتها وابتعادها عن الأضواء.

وأضاف أن غياب فاتن حمامة وسفرها لم يلغيا حضورها، فظل سحرها مستقرًا في ذاكرة محبيها، وبقيت أعمالها قادرة على استدعاء المشاعر وتحريك الوجدان، لتنتهي القصيدة باستحضار اسمها الذي اختصر كل هذا التأثير: «اللي اسمها فاتن».

وفي سياق آخر من اللقاء، تحدث مدحت العدل عن رضاه عن مشوار حياته وتقييمه لما حققه على المستويين الشخصي والمهني، مؤكدًا أنه لو عاد به الزمن إلى نقطة البداية لاختار أن يعيش التجربة نفسها بكل تفاصيلها، بما حملته من نجاحات وإخفاقات وخلافات وتحديات، دون رغبة في تغيير أي محطة منها.

إعادة ترتيب أحداثها

وأوضح أنه يتصالح مع رحلته بكل ما فيها، ولا يتمنى إعادة ترتيب أحداثها أو استبدال تجاربه بأخرى، قائلًا: «زي ما هي أحبها»، قبل أن يستعيد مقولة الكاتب الراحل وحيد حامد: «حبيت أيامي»، التي وجد فيها تعبيرًا صادقًا عن نظرته للحياة وما تحمله من محطات متباينة.

وأكد «العدل» أن امتنانه لأيامه لا يرتبط بالنجاحات وحدها، بل يشمل التجربة كاملة بما فيها من صعوبات وإخفاقات، في رسالة تعكس إيمانه بأهمية التصالح مع الماضي وتقدير كل ما يصنع رحلة الإنسان.