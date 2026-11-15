ضبط أدمن صفحة لبيع المخدرات على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





