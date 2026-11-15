قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصعد 7 لاعبين من فريق الشباب لتدريبات الفريق الأول
ترامب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران.. نمتلك أوراق ضغط بمئات المليارات ومضيق هرمز
كاف يحدد موعد مباراة حوريا كوناكري وبيراميدر في دوري الأبطال
بالطائرات المسيرة.. إيران تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين
رئيس «قوى النواب»: إنجاز 92% من طلبات صرف المعاشات.. والعمل على الانتهاء من النسبة المتبقية
سامح شكري : العالم يواجه تحديات بالغة التعقيد.. والتسوية السلمية أساس تحقيق الاستقرار
تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقة مكة المكرمة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..وزير الصناعة: مصر تخطو نحو توطين صناعة السيارات والبطاريات والمحركات
انفجار صناديق متفجرة ألقتها مسيّرات إسرائيلية قرب جسر وادي غزة
لا تتجاهلها.. 3 أعراض في عينيك قد تكون إنذارا مبكرا لا يجب الاستهانة به
ننشر تفاصيل خطة وزارة الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء
بعد 3 سنوات تحت الأنقاض.. غزة تشيع 70 جثمانًا انتُشلت من شمال القطاع| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط أدمن صفحة لبيع المخدرات على الإنترنت

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

ترشيحاتنا

المولود

رجال الاسعاف تنجح في مساعدة سيدة حامل حتي الولادة في الشارع

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

مصر تؤكد على أهمية وحدة الموقف الأفريقي في COP31 لضمان نتائج عادلة

مبادرة «من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع

إطلاق مبادرة لتعزيز مشاركة الشباب في ابتكار حلول للتحديات البيئية بالغردقة

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد