شوبير يكشف موقف أقطاي وإبراهيم عادل وكباكا من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية خروج أقطاي، مهاجم النادي الأهلي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن مسؤولي القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.

النادي الأهلي

وقال شوبير، بشأن موقف إبراهيم عادل: «لما سألت عن الموضوع قالولي لحد دلوقتي مفيش كلام»، مشيرًا إلى أن هذه الإجابة تترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية حدوث تطورات خلال الفترة المقبلة، دون وجود أي تحركات مؤكدة حتى الآن.

وأضاف شوبير أن كباكا يبدو الأقرب للخروج على سبيل الإعارة في يناير، متوقعًا انتقاله إلى نادي زد، خاصة أن الأخير ينتظر اللاعب، مشيدًا بإمكانياته، ومؤكدًا أنه أثبت وجوده بقوة وأن لديه قناعة كبيرة بقدراته.