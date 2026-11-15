رئيس مؤتمر المناخ: نجاح (كوب 31) يقاس بتنفيذ الوعود وإحداث تغير حقيقي

أكد رئيس مؤتمر المناخ (COP31) وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، أن نجاح القمة يكمن في إحداث تغير حقيقي، يسهم في تحقيق وتنفيذ الوعود والتطلعات المتعلقة بالمناخ على أرض الواقع.

وقال قوروم -في تصريحات لقناة "سي إن إن"، اليوم /الأحد/- إن قمة المناخ المنعقدة حاليا في مدينة "أنطاليا" التركية لا تدور حول إطلاق المزيد من الوعود والتعهدات بل التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا أهمية أن تتحول الوعود إلى أفعال وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والتعويضات، مشيرا إلى هدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول عام 2035.

وأكد وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي بتركيا، ضرورة أن تولي الدول اهتماما بالعمل المناخي يضاهي اهتمامها بميزانيات الدفاع، متسائلا "إذا لم تتبق لدينا طبيعة نعيش فيها فما الفائدة من زيادة ميزانيات الدفاع"، مبينا أن نجاح مؤتمر (COP31) سيقاس بمدى مساهمة قراراته في تحسين حياة الناس، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وبدأت يوم الإثنين الماضي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم. وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.