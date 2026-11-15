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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 15 شخصا في حادث تصادم ميكروباص مع توكتوك بطريق الإسماعيلية بورسعيد

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص مع توك توك مجهول، على طريق بورسعيد نمرة 3 في اتجاه بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص على حافة الترعة، وسط تحرك عاجل لفرق الإسعاف للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

11 سيارة إسعاف تتعامل مع الحادث

وتلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك مجهول، على طريق بورسعيد نمرة 3 في اتجاه بورسعيد، وعلى الفور جرى الدفع بـ11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

نقل 15 مصابا إلى مستشفى أبو خليفة

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية حصر بيانات المصابين ومتابعة حالتهم الصحية.

متابعة ميدانية من هيئة الإسعاف

من جانبه، تابع الدكتور محمد طنطاوي، نائب رئيس إقليم هيئة الإسعاف المصرية بمحافظات القناة، ومدير نموذج إسعاف الإسماعيلية، جهود التعامل مع البلاغ، وانتشار سيارات الإسعاف بموقع الحادث، لضمان سرعة نقل المصابين وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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