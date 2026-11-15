رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الروسي اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، مع السفير الروسي الجديد لدى العراق، تيمور بيتشاتكين، اليوم الأحد، مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين المحكمة العليا الروسية ومحكمة التمييز الاتحادية العراقية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن القاضي فائق زيدان استقبل السفير الروسي الجديد، وبحث معه آفاق تطوير التعاون المشترك بين المؤسسات القضائية في البلدين.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت مشروع اتفاقية التعاون بين المحكمة العليا الروسية ومحكمة التمييز الاتحادية، فضلاً عن اتفاق للتعاون بين جامعة العدالة الحكومية الروسية والمعهد القضائي العراقي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير العمل القضائي.