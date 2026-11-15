تحديد موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مسئولي نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره مولودية الجزائر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل على ستاد علي عمار بالجزائر.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر واالأفريقي التونسي.

وكان الزمالك تأهل إلى دور المجموعات على حساب الجيش الرواندي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي الثاني بهدف دون رد، وتكرار النتيجة ذاتها في لقاء الإياب.

الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مسئولي نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الأفريقي التونسي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقررت إقامة المباراة في السادسة مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.