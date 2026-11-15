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مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

واصل أسعار الدولار اليوم الاحد  15-11-2026، مقابل الجنيه ختام التعاملات، مقتربا من مستوى الـ 54 جنيهًا.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاحد 15 نوفمبر 2026.

 سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

  سعر الدولار في بنك البركة 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك قناة السويس  53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

  سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي  53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك فيصل  53.69 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك مصر

 سعر الدولار في بنك مصر   53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الاسكندرية  53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  53.66 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع. 

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