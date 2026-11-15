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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد وحكام مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل المغرب الفاسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء يوم السبت 28 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويدير المباراة، طاقم حكام من بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وهيرفي نيديايو المساعد الثاني، ورودريج بيجرمانا الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ديانا شيكوتيشا من زامبيا، ويراقب أداء الحكام محمد لامين من الجزائر.

ويراقب المباراة يوسف سليمان من أوغندا، والمنسق العام خالد لمكشر من تونس، ونهى ناصف المنسق الإعلامي من مصر، والمنسق الأمني أوبي سيلفانوس من نيجيريا، وعبد الرحمن محمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

نادي بيراميدز الاتحاد الأفريقي بيراميدز والمغرب الفاسي دوري أبطال أفريقيا المغرب الفاسي

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