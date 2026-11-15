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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. عرض 5 أفلام ضمن برنامج الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

أفلام قصيرة بمهرجان القاهرة
أفلام قصيرة بمهرجان القاهرة
سعيد فراج

يُعرض اليوم "الأحد" برنامج الأفلام القصيرة (2) ضمن فعاليات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في تمام الساعة 3:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويضم البرنامج خمسة أفلام قصيرة من مصر وفلسطين والمغرب وكندا وألمانيا والأرجنتين وإيطاليا، وهي تتنوع بين الروائي والوثائقي.

وتقدم الأفلام رؤى سينمائية مختلفة حول قضايا إنسانية وعائلية، تتناول موضوعات الصمت والقيود الاجتماعية، والعلاقات الأسرية، والذاكرة، والحرب، والضغوط اليومية، والبحث عن الذات.

ويشتمل برنامج الأفلام القصيرة (2) على الأعمال التالية: 

«إيميشكي» إخراج يزا نويكا (كندا، المغرب | الأمازيغية | روائي | 2026 | 15 دقيقة)، وتدور أحداثه في قرية نائية بجنوب المغرب عام 1975، حيث تحاول شابة أمية كتابة رسالة إلى زوجها الغائب، ليتحول هذا الفعل البسيط إلى شكل عميق من المقاومة في مواجهة الصمت والقيود.

«كلمة ثناء مستحيلة» إخراج أرتورو سبانو (الأرجنتين، إيطاليا | الإنجليزية | روائي | 2026 | 15 دقيقة)، ويتناول قصة غوستاف، الذي يتملكه القلق والشك بعد سماعه شائعة عن قرب استبداله بكبير خدم آخر، ليدفعه خوفه في نهاية المطاف إلى التخطيط لهروب يائس تحت جنح الظلام.

«انسياب» إخراج يونا شلوسر (ألمانيا | الألمانية، التركية | روائي | 2026 | 23 دقيقة)، ويتابع المسعفة ياسمين، التي تكافح لاجتياز نوبة عمل مرهقة في ظل ضغوط إعالة أسرتها، لكن حين تضطر إلى اصطحاب شقيقتها الصغرى سرًا في سيارتها، تجد نفسها على وشك فقدان السيطرة خلال مهمة حرجة.

«فراشة لطيفة» إخراج فيروز حسن (فلسطين | العربية | وثائقي | 2026 | 21 دقيقة)، وفي رحلة شخصية، تتخذ صانعة الفيلم من كاميرتها بوصلة للتنقل بين الذاكرة والواقع عبر أرشيف باهت، في محاولة للتصالح مع مشاعرها تجاه والدها الذي تحرر من السجون الإسرائيلية.

«توقيت شتوي» إخراج زينة رامي (مصر | العربية | روائي | 2026 | 15 دقيقة)، وتدور أحداثه في منزل للعطلات بفايد، حيث تحاول ميرا دعم شقيقها المنعزل مراد، لكن مع زيارة شقيقهما الأكبر، تبدأ الديناميكيات الأسرية المضطربة في الظهور، لتزيد من معاناتها.

 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام  (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أفلام قصيرة

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