وزيرة الإسكان تصل محافظة الغربية لتفقد وافتتاح عدد من محطات المعالجة بمركزي طنطا وبسيون

وصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الغربية، حيث كان في استقبالها اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارة تتضمن متابعة سير العمل بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد وافتتاح عدد من محطات معالجة الصرف الصحي، والوقوف على معدلات التنفيذ وموقف المشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقشت المهندسة راندة المنشاوي واللواء الدكتور علاء عبد المعطي الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وخطط استكمال منظومة الصرف الصحي بالقرى، إلى جانب بحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات، بما يسهم في دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، والوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن المتابعة على أرض الواقع تتيح رصد التحديات والمعوقات والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية، مؤكدة استمرار العمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة المرافق، واستكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات التنفيذية لدفع العمل بالمشروعات، واستكمال التوسعات المطلوبة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى.

وأوضح المحافظ أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة بلغت 99.6%، من خلال 44 محطة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون متر مكعب يوميًا، فيما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 26% إلى 77%، من خلال 220 محطة رفع، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزيرة الإسكان جولة ميدانية، لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى التشغيل، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، في إطار جهود الدولة لاستكمال مشروعات المرافق وتوسيع نطاق التغطية بخدمات الصرف الصحي بمختلف قرى ومدن محافظة الغربية.