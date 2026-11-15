إسرائيل تستعد لزلزال مدمر في 2027.. آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين في التقديرات المتوقعة

كشف موقع «واللا» العبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع تدريبات الإنقاذ والإغاثة، ويعتزم إنشاء مركز وطني لتنسيق جهود الطوارئ، استعدادًا للتعامل مع زلزال محتمل قد يضرب البلاد خلال عام 2027.

وأوضح الموقع أن الاستعدادات تأتي في ظل تقديرات تحذر من تداعيات زلزال قوي قد يتسبب في سقوط آلاف القتلى، ونزوح مئات الآلاف من السكان، ما يستدعي رفع جاهزية أجهزة الطوارئ والإنقاذ للتعامل مع سيناريوهات الكوارث واسعة النطاق.

وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال يعمل على توسيع نطاق تدريبات الإنقاذ والإغاثة، إلى جانب خطط إنشاء مركز يتولى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع تداعيات أي كارثة محتملة.



وأثار تحذير عالم زلازل إسرائيلي ناداف ويتزلر، العالم في هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، من احتمالية وقوع زلزال قوي ومدمر في المنطقة خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب مرور قرن على آخر زلزال كبير ضرب المنطقة عام 1927، مخاوف من حجم الخسائر التي قد تنتج عن هزة أرضية عنيفة.

جاءت هذه التحذيرات بالتزامن مع هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة خليج إيلات، الأربعاء الماضي، وأعادت المخاوف من احتمالية وقوع زلزال أكبر قد يهدد مناطق واسعة.