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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تصعد ضد دول الخليج.. طهران تطالب بتعويضات وتتهم دولًا عربية بالمشاركة في الهجمات ضدها

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت إيران مطالبتها دولا خليجية بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، متهمة بعض دول المنطقة بتقديم الدعم والمساعدة للولايات المتحدة وإسرائيل خلال الهجمات العسكرية التي استهدفت الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأحد، إن بلاده هي من تطالب بالتعويضات، ردًا على تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بشأن تحميل إيران مسؤولية الهجمات على دول المنطقة ومطالبتها بتعويض المتضررين.

وأضاف بقائي أن بعض دول المنطقة وضعت مجالها الجوي ومياهها وأراضيها تحت تصرف الجهات التي وصفها بالمعتدية على إيران، معتبرًا أن ذلك يجعلها طرفًا في الهجمات التي تعرضت لها بلاده.

واستحضر المتحدث الإيراني الدعم الذي قدمته دول المنطقة لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية، مدعيًا أن هذه الدول قدمت مئات المليارات من الدولارات في صورة أسلحة ومساعدات عسكرية وإرسال قوات، مؤكدًا أن طهران تعتبر هذه الملفات مطالب تاريخية لم تُغلق.

وشدد بقائي على أن إيران وثقت، بحسب قوله، جميع الحالات التي ساهمت فيها دول بالمنطقة في مساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن بلاده ستتابع ملف التعويضات بجدية، وأن مسؤولية هذه الدول ثابتة من وجهة نظر طهران.

وفي المقابل، نفى المتحدث الإيراني استهداف سيادة الدول المجاورة أو سلامة أراضيها، معتبرًا أن التحركات العسكرية الإيرانية تندرج ضمن حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنها استهدفت مصادر الهجمات ضد إيران.

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