من هيبة رونالدو إلى صدمة الدنمارك.. هل تملك البرتغال هوية دون الأسطورة؟

لم يحتج منتخب البرتغال إلى فترة طويلة حتى يكتشف صعوبة الحياة دون كريستيانو رونالدو بعدما جاءت أولى مبارياته الرسمية في مرحلة ما بعد قائده التاريخي محملة بإشارات مقلقة إثر السقوط أمام الدنمارك على أرضه في هزيمة أعادت فتح ملف مستقبل الفريق وقدرته على الحفاظ على مكانته بين كبار القارة الأوروبية.

وجاءت الخسارة لتضع المنتخب البرتغالي أمام اختبار يتجاوز حدود النتيجة بعدما فقد اللاعب الذي ظل لأكثر من عقدين محور مشروعه الهجومي وأحد أبرز عناصره القيادية وصاحب الدور الأهم في كتابة معظم فصول إنجازاته خلال العصر الحديث.

فغياب رونالدو لا يعني خسارة هداف يمتلك أرقامًا استثنائية فحسب لكنه يمثل نهاية مرحلة ارتبطت فيها هوية المنتخب البرتغالي باسم واحد كان حاضرًا في اللحظات الكبرى وقادرًا على تغيير مسار المباريات حتى عندما تتعقد الحسابات.

من الاعتماد على الأسطورة إلى البحث عن هوية

تبدو المهمة الأصعب أمام الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي في المرحلة المقبلة مرتبطة بإعادة تشكيل شخصية الفريق بعدما اعتاد اللاعبون لسنوات طويلة وجود رونالدو باعتباره الخيار الأول في إنهاء الهجمات والعنصر الذي تتجه إليه الأنظار عند البحث عن الحلول في الأوقات الصعبة.

ورغم امتلاك البرتغال مجموعة من المواهب القادرة على صناعة الفارق في كرة القدم الأوروبية فإن وجود أسماء مميزة لا يضمن تلقائيًا تعويض التأثير الذي تركه قائد المنتخب السابق خاصة أن قيمته لم تكن مرتبطة بالأهداف فقط بل امتدت إلى الخبرة والشخصية والقدرة على التعامل مع الضغوط.

وتكشف الهزيمة أمام الدنمارك أن مرحلة ما بعد رونالدو تحتاج إلى أكثر من تغيير في الأسماء أو توزيع الأدوار الهجومية إذ سيكون على المنتخب إيجاد مصادر متعددة للخطورة وتحرير لاعبيه من فكرة انتظار الحل الفردي الذي اعتاد الفريق الحصول عليه من قائده التاريخي.

23 عامًا من الحضور.. كيف بدأت رحلة الأسطورة؟

أسدل كريستيانو رونالدو الستار على مسيرته الدولية في الخامس من نوفمبر الجاري عن عمر 41 عامًا لينهي رحلة استثنائية بدأت في أغسطس 2003 عندما ارتدى قميص المنتخب البرتغالي للمرة الأولى وهو في الثامنة عشرة من عمره خلال مواجهة ودية أمام كازاخستان شارك فيها بديلًا للأسطورة لويس فيجو.

ومنذ ظهوره الأول نجح رونالدو في فرض نفسه تدريجيًا داخل صفوف المنتخب قبل أن يسجل أول أهدافه الدولية خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2004 في مواجهة اليونان بدور المجموعات والتي انتهت بخسارة البرتغال بهدفين مقابل هدف.

ورغم خسارة نهائي البطولة أمام المنتخب اليوناني فإن رونالدو قدم مستويات لافتة بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما ليحجز مكانه في التشكيل المثالي للمسابقة ويبدأ رحلة طويلة تحول خلالها من موهبة شابة إلى القائد الأول للكرة البرتغالية.

أرقام رونالدو.. إرث يصعب على أي لاعب الاقتراب منه

ترك قائد البرتغال السابق أرقامًا استثنائية تجعل مهمة تعويضه أكثر تعقيدًا بعدما أنهى مشواره الدولي برصيد 234 مباراة و146 هدفًا ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية للرجال.

ولم تتوقف إنجازاته عند هذا الحد إذ نجح في التسجيل خلال ست نسخ مختلفة من كأس العالم في دليل على استمراريته وقدرته على الحفاظ على مستواه عبر أجيال كروية متعاقبة.

وكان عام 2021 محطة بارزة في مسيرته بعدما سجل هدفين أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم ليتجاوز الإيراني علي دائي ويصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية للرجال بعدما رفع رصيده آنذاك إلى 111 هدفًا.

واستمر رونالدو في تعزيز رقمه القياسي حتى وصل إلى 146 هدفًا دوليًا متفوقًا بفارق 20 هدفًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني برصيد 126 هدفًا.

وتضع هذه الأرقام المنتخب البرتغالي أمام تحدٍ استثنائي فالفريق لا يبحث عن مهاجم يسجل عددًا من الأهداف فحسب وإنما يحتاج إلى توزيع المسؤولية الهجومية على أكثر من لاعب حتى لا يظل أسيرًا للمقارنة المستمرة مع ما قدمه رونالدو طوال مسيرته.

رونالدو صاحب البصمة الأكبر في إنجازات البرتغال

ارتبط اسم رونالدو بأهم النجاحات التي حققها المنتخب البرتغالي في العصر الحديث وفي مقدمتها التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016 والذي مثّل أول بطولة قارية كبرى في تاريخ البرتغال.

وخلال مشوار البطولة سجل رونالدو هدفين في دور المجموعات قبل أن يضيف هدفًا في نصف النهائي أمام ويلز ليقود منتخب بلاده إلى النهائي لمواجهة فرنسا.

ورغم تعرضه لإصابة في الركبة أجبرته على مغادرة الملعب بعد 25 دقيقة فقط فإنه لم يتخل عن دوره القيادي وواصل تشجيع زملائه وتوجيههم من على خط الملعب قبل أن ينجح المنتخب البرتغالي في حسم اللقب بهدف إيدر خلال الوقت الإضافي.

كما كان رونالدو حاضرًا في تتويج البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019 بعدما قاد الفريق للفوز على هولندا في النهائي وتصدر قائمة هدافي البطولة.

وواصل النجم البرتغالي إضافة الإنجازات إلى سجله الدولي بعدما ساهم في التتويج بالنسخة الثانية من دوري الأمم عام 2025 وسجل في المباراة النهائية أمام إسبانيا التي حسمت البرتغال لقبها بركلات الترجيح.

ليلة إسبانيا.. ثلاثية أكدت قدرة رونالدو على صناعة الفارق

ومن أبرز المشاهد التي ستظل حاضرة في ذاكرة الجماهير البرتغالية المواجهة التاريخية أمام إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2018 عندما سجل رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.

وقدم قائد البرتغال واحدة من أبرز مبارياته الدولية بعدما سجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في الدقائق الأخيرة ليحرم المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز ويصبح وقتها أكبر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم.

ولم تكن تلك المباراة مجرد استعراض لقدرات رونالدو التهديفية بل جسدت الدور الذي لعبه لسنوات داخل المنتخب باعتباره اللاعب القادر على إبقاء فريقه في المنافسة مهما كانت الظروف وهو الدور الذي سيكون من الصعب تعويضه بمجرد الاعتماد على المواهب الصاعدة.