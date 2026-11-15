«قصور الثقافة»: ملتقى «همم للقمم» يعزّز ثقة الأطفال بأنفسهم ويمنحهم فرصة للتعبير عن مواهبهم | فيديو

أكدت الدكتورة هبة كمال، مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن ملتقى الطفل الثاني «همم للقمم» يحمل رسالة إنسانية وثقافية تستهدف اكتشاف مواهب الأطفال من ذوي الهمم ورعاية قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والتعبير عن أنفسهم.

وأوضحت، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الملتقى، المقام تحت رعاية وزارة الثقافة، يتضمن 11 ورشة فنية متنوعة، تشمل الكونكريت والخرز والمشغولات الورقية، إلى جانب مشاركة فرق فنية على مدار خمسة أيام، من بينها فريق كورال يضم موهوبين من ذوي الهمم.

توفير بيئة آمنة تتيح لجميع الأطفال إبراز طاقاتهم

وأضافت أن الدورة الثانية تشهد توسعًا في المشاركات والأنشطة، بما يعزز ثقة الأطفال بأنفسهم ويدعم دمجهم مع أقرانهم من خلال الفنون، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على توفير بيئة آمنة تتيح لجميع الأطفال إبراز طاقاتهم دون تمييز.